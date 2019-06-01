‘Güvenli bölge’ sevdası

Fırat’ın doğusundaki varlığını kalıcılaştırmak isteyen ABD yönetimi Suriye’nin kuzeyinde kurmak istediği “güvenli bölge” için baskılarını artırıyor. Almanya’ya giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Heiko Maas’la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Pompeo, “Türkiye’ye saldırı riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor” dedi.

‘Trump yönetiminin Suriye’nin kuzeyinde bir tampon bölge kurarak DSG’yi Türkiye’nin ve Suriye’den korumak istediğini’ kaydeden Der Spiegel, olası güvenli bölgeye Almanya’nın havadan koruma sağlaması talebine Merkel’in yeşil ışık yaktığının altını çizdi. Merkel hükümetinin Incirlik’ten Ürdün’e taşıdığı Tornado savaş uçaklarını devreye sokmaya hazır olduğunu belirtti.

Pompeo’nun ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez gerçekleştirdiği Berlin ziyaretini haberleştiren Der Spiegel, iki ülkenin Trump’ın başkanlığı döneminde gerilen ilişkileri düzeltmek için Suriye’nin kuzeyinde işbirliğini fırsat olarak görüklerini aktardı.

Iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında uzun süredir gizli görüşmeler yürütüldüğünü belirten dergi, Washington’ın, IŞID’e karşı savaşta en sıkı müttefiği konumunda olan, ancak Ankara tarafından PKK’nin Suriye kolu olarak görülen YPG’nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) koruma çabasına dikkat çekti.

İNCİRLİK’TEN ÜRDÜN’E TAŞINDI

Buna göre Ankara-Berlin hattındaki gerilim sonrası Merkel hükümetinin Ekim 2017’de Incirlik Üssü’nden Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne taşıdığı Tornado filosunun, Suriye’nin kuzeyinde olası güvenli bölgeyi havadan koruması konusunda belli bir uzlaşıya varıldı. Ürdün’deki Tornado filosuna havada yakıt ikmali yapabilen Airbus A3120 MRTT model tanker uçağı ve 250 Alman askeri eşlik ediyor.

Olası güvenli bölge rolü için yurtdışında konuşlu bu gücün ekim sonunda dolacak yetkisinin yeniden uzatılması gerekecek. Merkel’in Hıristiyan Demokrat Birlik’inin (CDU) koalisyon hükümetindeki ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), bu misyonun uzatılması yerine sona erdirilmesini istiyor, özellikle ABD’nin peşisıra Suriye’de operasyona sürüklenmeyi istemiyor.

TRUMP TAŞERON İSTİYOR

ABD, daha önce Trump’ın Suriye’nin kuzeyinde kurulmasını önerdiği “güvenli bölge”de Fransa’nın başını çektiği koalisyon güçlerinin yer almasını önermiş, ancak Ankara burada TSK askerinin yer alması gerektiğini belirtmişti. Ankara, Türkiye olmaksızın burada bir güvenli bölgenin kurulmasının olanaksız olduğu görüşünü dile getiriyor.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de 1 Mayıs’ta Ankara’da “güvenli bölge” konusunda görüşmelerde bulunmuştu. Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı belirtilmişti.