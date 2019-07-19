21.9 C
Istanbul
20.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Güvenlik soruşturması bahanesiyle görevine son verildi

Güvenlik soruşturması bahanesiyle görevine son verildi

Çağdaş Abay isimli eğitimcinin, Şişli Meslek Yüksek Okulundaki görevine “Güvenlik soruşturması” bahanesiyle son verildi.

birgun.net birgun.net

Şişli Meslek Yüksek Okulunda Mart ayından beri sözleşmeli olarak öğretim görevliliği yapan Çağdaş Abay isimli eğitimci, “Güvenlik soruşturması” bahanesiyle görevine son verildi. Abay, daha önce Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ceza almış, hükmün açıklanması sonraya bırakılmıştı.

Güvenlik soruşturması, 2016 yılında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile getirildi.

‘YÖK DENETİMİ’ SEBEP GÖSTERİLDİ

Abay ile görüşen okul yönetimi, karara gerekçe olarak “YÖK denetimini” gösterdi.
Buna karşın Abay’ın işine “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelen “Kod 29” ile son verildi. Okul yönetiminin Abay’a tazminat ödememek ve olası işe alım davalarını engellemek için avukatlarının tavsiyesi üzerine bu kararı aldıkları aktarılıyor.

Abay, “Cumhurbaşkanına hakaret” davasında hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığını ve söz konusu davanın “ahlak ve iyi niyetle” ilgili olmadığını vurgulayarak, işten çıkartılma biçimine itiraz edeceğini ifade ediyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,494AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kamu emekçilerinin yüzde 70’i yoksul

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, hazırladığı...
Devamını Oku

Ana muhalefet sorduğuyla kaldı: 3 bakan hiçbir soruyu zamanında yanıtlamadı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Haziran 2018 seçimlerinin ardından başlayan TBMM’nin 27’nci Dönemi’nin ikinci yasama yılı önceki...
Devamını Oku

S-400 krizi: ABD’li Cumhuriyetçiler ‘yaptırım’ istiyor

birgun.net -
Washington ile Ankara arasında yaşanan S-400 krizine ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD’de Cumhuriyetçi...
Devamını Oku

Suruç Katliamı’nda dört yıldır adalet aranıyor

HABER MERKEZİ -
Tuğçe ÇınarUrfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleşen 33 kişinin...
Devamını Oku

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde otobüs kazası: Yaralılar var

birgun.net -
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi...
Devamını Oku

Akdeniz’in kaynakları bölge halklarına aittir

HABER MERKEZİ -
ANIL ATAŞKıbrıs açıklarında yaşanan enerji savaşları gün...
Devamını Oku

ABD’de kadın futbol takımı 4 kez Dünya Kupası aldı ama ücret eşitliğini gören yok

Ömür Şahin Keyif -
ABD Ulusal Kadın Futbol Takımı’nın 2019 Dünya Kupası başarısı, ülkede uzun zamandır...
Devamını Oku

Hasta-hekim ilişkisi gericilik kıskacında

birgun.net -
PINAR İÇELKadın Hastalıkları ve Doğum Asistanı Dr....
Devamını Oku

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın sağlığına zararlı

birgun.net -
Filiz Ak | Uzm. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim...
Devamını Oku

Göz göre göre ölüm!

Demet Sargın -
Düzce Akçakoca’da yaşanana sel sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi için...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi