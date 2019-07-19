Şişli Meslek Yüksek Okulunda Mart ayından beri sözleşmeli olarak öğretim görevliliği yapan Çağdaş Abay isimli eğitimci, “Güvenlik soruşturması” bahanesiyle görevine son verildi. Abay, daha önce Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ceza almış, hükmün açıklanması sonraya bırakılmıştı.

Güvenlik soruşturması, 2016 yılında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile getirildi.

‘YÖK DENETİMİ’ SEBEP GÖSTERİLDİ

Abay ile görüşen okul yönetimi, karara gerekçe olarak “YÖK denetimini” gösterdi.

Buna karşın Abay’ın işine “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelen “Kod 29” ile son verildi. Okul yönetiminin Abay’a tazminat ödememek ve olası işe alım davalarını engellemek için avukatlarının tavsiyesi üzerine bu kararı aldıkları aktarılıyor.

Abay, “Cumhurbaşkanına hakaret” davasında hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığını ve söz konusu davanın “ahlak ve iyi niyetle” ilgili olmadığını vurgulayarak, işten çıkartılma biçimine itiraz edeceğini ifade ediyor.