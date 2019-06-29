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30.06.2019
Anasayfa Ege'de BirGün 'Güvenlik soruşturması olumsuz' sonucuna yürütmeyi durdurma kararı

‘Güvenlik soruşturması olumsuz’ sonucuna yürütmeyi durdurma kararı

İzmir Tabip Odası’nın(İTO) güvenlik soruşturması raporu gerekçesiyle ataması yapılmayan uzman hekimle ilgili açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verildi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR
AYCAN KARADAĞ

Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu İzmir’de bir üniversitede uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan bir doktorun atama talebi, Rektörlükte oluşturulan bir komisyon tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine İzmir Tabip Odası(İTO)’nın açtığı dava ile mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“YAŞANAN TÜM HAKSIZLILIKLARDA MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Konu hakkında BirGün’e açıklamalarda bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, “Daha önce de buna benzer bir karar olmuştu. Bu ikinci oldu. Tabip Odası olarak böyle durumlara destek veriyoruz. Davadan da olumlu bir sonuç çıktı. Haksız hukuksuz yargılamalar yapılıyor. Özellikle yeni mezunlarda bunu görüyoruz. Güvenlik soruşturması olumsuz diye başlatmıyorlar göreve. Daha önce asistanlığını yapmış, hekim olarak kamuda çalışmış kişilerde de karşımıza çıkıyor. Sonuna kadar karşıyız. Bunun için hukuki mücadelelerimiz devam edecek. Meslektaşlarımızın yaşadığı tüm haksızlılıklarda onların yanındayız” şeklinde konuştu.

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