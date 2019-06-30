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30.06.2019
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Güvenlik soruşturmasına yürütmeyi durdurma

İzmir Tabip Odası’nın güvenlik soruşturması raporu gerekçesiyle ataması yapılmayan uzman hekimle ilgili açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verildi. Tabip Odası Başkanı Obuz, "Meslektaşlarımızın yaşadığı tüm haksızlılıklarda onların yanındayız" dedi

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Aycan KARADAĞ

Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu İzmir’de bir üniversitede uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan doktorun atama talebi reddedildi.

Rektörlükte oluşturulan bir komisyon tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine İzmir Tabip Odası’nın açtığı dava ile mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Konu hakkında BirGün’e açıklamalarda bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, “Daha önce de buna benzer bir karar olmuştu. Bu ikinci oldu. Tabip Odası olarak böyle durumlara destek veriyoruz. Davadan da olumlu bir sonuç çıktı” dedi.

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Haksız hukuksuz yargılamalar yapıldığını aktaran Obuz, “Özellikle yeni mezunlarda bunu görüyoruz. Güvenlik soruşturması olumsuz diye başlatmıyorlar göreve. Daha önce asistanlığını yapmış, hekim olarak kamuda çalışmış kişilerde de karşımıza çıkıyor. Sonuna kadar karşıyız. Bunun için hukuki mücadelelerimiz devam edecek. Meslektaşlarımızın yaşadığı tüm haksızlılıklarda onların yanındayız” şeklinde konuştu.

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