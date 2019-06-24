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25.06.2019
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Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinden ‘kampüs’ tepkisi

birgun.net birgun.net

İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanat Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Narlıdere ilçesindeki kampüslerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşınmasına yönelik kararı protesto etti.

Yaklaşık 2 bin öğrencisi ile 150 kişilik akademik ve idari personeli bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Narlıdere’deki kampüsünün, Mühendislik Fakültesi görevlilerinin denetiminde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine fakültenin 2 yıl için Buca ilçesindeki Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşınması kararı alındı. Taşınılacak yeni yerde, güzel sanatlar eğitimi için gereken sahne ve seramik fırını gibi imkanlar ile alınan kararın geçici olduğuna dair güvence bulunmadığını savunan öğrenciler, bugün öğle saatlerinde buluştukları fakültede idarecilere tepki gösterdi.

Fakülte bahçesinde toplanan öğrenciler, önce güvenlik görevlileriyle görüştü. Öğrenciler, çoğu kişinin uzun süreli kira sözleşmesi imzaladığını, yeni yerin altyapısının güzel sanatlar eğitimi için yeterli olmadığını belirterek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Öztuna, öğrencilerle fakültedeki Özdemir Nutku Sahnesi’nde bir araya gelip, şikayetlerini dinledi.

“TAŞINILACAK BİNADAKİ ALTYAPI YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE EĞİTİM AKSAYACAK”

Öğrenciler, taşınmanın ani ve plansız yapıldığını, depreme dayanıklılık testinin güvenilir olmadığını, taşınılacak binadaki altyapı yetersizliği nedeniyle eğitimin aksayacağını vurguladı. Bazı akademisyenler de öğrencilerin görüşlerini paylaştı.

Dekan Öztuna ise, “Elimizde bir rapor var. Buranın depreme dayanıksız olduğuna kanaat getiren bu rapora uyulmaması halinde suç işlemiş oluruz. Yarın öbür gün muhtemel bir depremin neden olacağı olumsuz sonuçlara karşı önlem almak zorundayız. Taşınma işlemi geçici işlemdir, 2 sene sonra yine yerimize döneceğiz” dedi.

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Kaynak:DHA

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