Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kültürpark’a taşınmasını Rektörlük de doğruladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark Fuar Alanındaki hollere taşınma önerisi DEÜ Rektörlüğü tarafından da olumlu bulundu.

DEÜ Rektörlüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her iki binanın Kültürpark Fuar Alanındaki hollere taşınma önerisinin DEÜ Rektörlüğü tarafından olumlu bulunarak, konunun düzenlenen bir toplantıda bölüm hocaları ile paylaşıldığı belirtildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde mevcut durumu ve olasılıkları içeren DEÜ Rektörlüğünün çözüm planının, hocalardan da büyük destek gördüğü belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bugün düzenlenen bilgilendirme toplantısında DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ile Genel Sekreter Dr. Saip Tiryakioğlu, yaptıkları sunumda güncel gelişmeleri aktararak; konuya ilişkin soruları yanıtladılar. Bölümlerden gelen akademisyenlerin katıldığı toplantıda yükseköğretim faaliyetleri ile sanatsal etkinliklerin aksamaması adına fikir birliğine varılırken; çalışmaların yeni akademik yılın açılışından önce hızla tamamlanması ve izlenecek yol haritasıyla ilgili görüşmelerde bulunuldu. Kültürpark’taki binaların fiziki şartlarının incelenmesi konusunun ele alındığı toplantıda ayrıca, yürütülmesi hedeflenen yeni çalışmalara ilişkin de bölümlerin ihtiyaç ve talepler ile hocaların önerilerinin belediye ile paylaşılması kararlaştırıldı.”

TARİHİ HAVAGAZI YERİNE KÜLTÜRPARK

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Bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin binaların yapımı konusunda, Rektörlüğe yardımcı olmak istediğini beyan ettiğini hatırlatan Rektör Hotar, “Bizler de çözüm yollarını genişletmek adına, belediyeye bir öneri getirdik ve Tarihi Havagazı Binası’nı bir süreliğine talep ettik. Ancak buradaki söz konusu yoğunluk nedeniyle belediyemiz, farklı bir yaklaşım getirerek Kültürpark’ı kullanabileceğimizi belirtti. Bu durum da üniversite yönetimimiz tarafından gayet olumlu karşılandı. Kamu kurumları arasındaki bu güzel diyalog, hepimizi mutlu etti. Üniversitemizin fertlerine ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı da İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili üst düzeyde bir toplantının daha yapılacağını ve bir protokolle sürecin resmiyete döküleceğini ifade eden Rektör Hotar, “Önümüzde fazla bir zamanımız yok. Sonuçta hem GSF’yi hem de Konservatuvarımızı, en kısa sürede yeni akademik yıla hazır hale getirmek zorundayız. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı olağanüstü bir hızla başlatacağız. Belediye başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla görüşmelerimiz sürecek. Onlar da kendi kurumları içinde bir takım değerlendirmelerde bulunacak ve kararlar alacaktır. Bilindiği üzere belediye, binalarımızın yeniden yapılması konusunda destek olabileceklerini belirten bir dilekçeyi tarafımıza iletmişlerdi. Biz de bu girişimi, son derece olumlu karşılamıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise belediyenin, yapılacak çalışmaların içeriğini, detaylarını ve zamanlamasını içeren bir işbirliği protokolünü Rektörlüğümüze değerlendirmek üzere iletmesini beklemekteyiz. Bundan sonra bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

SÜRE SIKINTISI VAR

Binaların yeniden yapımı için ihtiyaç duyulacak finansmanın bir kısmının devlet bütçesinden karşılanabileceğini aktaran Rektör Hotar, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına önem veriyoruz. Bunun için bir plan dahilinde ilerleyeceğiz. Hocalarımızla yaptığımız toplantıda ifade ettiğimiz gibi bu binaların inşasında merkezi bütçeden destek alabilmemiz için 31 Temmuz 2019 tarihine kadar başvurmamız gerekiyor. Ancak o tarihe kadar bu çalışmayı yatırım planı içine aldırabiliriz. Dolayısıyla zaman sıkıntımız var. Benzer şekilde binaların yapımına ilişkin projeyi de bir yarışma ile başlatmak istiyoruz. Şimdi önümüzde bu ve benzeri konular var. Bunları çözmek için çalışacağız. Mensuplarımızın yapıcı tutumları ve belediyenin de olumlu gayretleri ile ilk aşamayı, tamamladığımızı düşünüyoruz. Görüşmelerimizin neticesinde yeni eylem planımızı hazırlayarak en kısa sürede çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.