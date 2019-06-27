Güzelbahçe sahilleri yaza hazır

23 Haziran İstanbul seçiminden sonra tatilcilerin tatil beldelerine dönmesiyle yaz sezon yeniden başladı. Güzelbahçe Belediyesi de her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyı şeridine hasır şemsiyeler yerleştirerek, vatandaşların denize rahat girmeleri için imkân sağladı.

Özellikle Siteler Mahallesi 2. Liman’da körfez gözetleme kulesinin yanındaki halk plajına, Yalı Mahallesi yeni balıkçı barınağı yanı, Gece Pazarı yanına, Maltepe Mahallesi sahil şeridinde beş ayrı noktaya hasır şemsiyeler yerleştirildi. Hafta sonları İzmirlilerin serinlemek için tercih ettiği en yakın plaj unvanına sahip olan Siteler Mahallesi’ndeki plajda ayrıca özel olarak soyunma kabinleri ve tuvaletler de ücretsiz olarak vatandaşa hizmet veriyor. Halkın denize girmeleri için plajlar temizlendi ve hazır duruma getirildi.

‘Maviyle yeşilin buluştuğu kent’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, hizmetlerin insan odaklı olduğuna dikkat çekerek, “Halkımızın rahatlıkla denize girebilmesi için kıyı şeridinde sekiz ayrı bölgeye şemsiye koyduk. Amacımız Güzelbahçelilerin ve uzak mesafedeki yerlerde denize girme imkânı bulamayan İzmirlilerin, sahil şeridimizden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak. Güzelbahçe, denize girmek için İzmir’den bir otobüs biletiyle geline bilinen en yakın ilçelerden biri. Bizim vatandaşlarımızdan tek isteğimiz her zaman gelip girilen denizlerimizi ve sahillerimizi temiz tutmaları. Deniz ve sahil hepimizin sahip çıkalım. Maviyle yeşilin buluştuğu kent Güzelbahçemize herkesi bekliyoruz.” dedi.





