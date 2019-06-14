Haber merkezinde çok kültürlülük ve çok dillilik paneli düzenleniyor

Haber merkezinde çok kültürlülük ve çeşitlilik bağlamında “dil” paneli yarın (15 Haziran Cumartesi) yapılıyor.
IPS İletişim Vakfı Başkanı Nadire Mater moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Demet Bilge Erkasap (Hürriyet), Doç. Dr. Esra Arsan, medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Semra Kardeşoğlu (BirGün), Timur Soykan (Posta) ve Zülfikar Ali Aydın (Habertürk ) konuşmacı olarak yer alıyor.
Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu ile IPS İletişim Vakfı/bianet’in ortaklaşa düzenlediği panel, “Bir Dilin Peşinde – 90’lardan Günümüze Kültürel Alanda Anadil Mücadelesi” Sergisi kapsamındaki ikinci etkinlik.
23 Mayıs’ta Karşı Sanat’ta açılan sergi 17 Haziran günü son bulacak.
Neden bu panel?
- Medya içerik üreticileri ve gazeteciler, yaptıkları haberlerde veya yayınladıkları hikayelerde bir ülkede yaşayan insanları ve o ülkenin toplumsal yapısını ne kadar gerçekçi temsil ediyor?
- Farklı kültürleri ve dilleri o ülkenin medyasında ne sıklıkta ve ne biçimde görebiliyoruz?
- Televizyon ekranlarına baktığımızda, kendimize benzeyen ve kendi dilimizi konuşan insanlar görmemiz mümkün mü?
- Ya da, bizden farklı dilleri konuşan insanların söylediklerini medya bize ne derece doğru aktarıyor ve yorumluyor?
Panel, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 14:00-16:00 arasında Karşı Sanat, Aznavur Pasajı 6. Kat, Beyoğlu-İstanbul’da düzenlenecek.