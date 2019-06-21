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22.06.2019
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Haber-Sen İzmir Şubesi: TRT, tek bir sesin temsilcisi olmuştur

TRT’de 169 emekçinin 'istihdam fazlası personel' olduğu gerekçesiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi üzerine Haber-Sen İzmir Şubesi, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada, “Gelirleri; halkın vergileri ve bandrol ücretlerinden oluşan TRT, tek bir sesin temsilcisi olmuştur” denildi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Basın açıklamasına katılan İzmir Gazeteciler Cemiyeti başkanı Misket Dikmen, TRT’nin büyük bir görevi üstlenerek kurulmuş bir oluşum olduğunu kaydederek,  “TRT’nin kuruluşundan bu yana halka hizmet etmek üzere, halk için en doğru Türkçenin, en doğru anlatımın aktarılmasının amaçlandığı bir okul” olduğunu belirtti. Dikmen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gördüğünüz gibi çok değiliz. Belki çoğumuz içeride. Belki aynı şey yarın onların başına da gelecek. Keşke çoğumuz burada olsaydık. Öyle bir görev ile kuruldu ki bu kurum, içerdiği tüm alanların akademisi oldu. Bu okul binlerce insanı yetiştirdi. Bu okul olmasaydı, şu an çok kötü gelen dilimiz belki bu kadar süre korunamayacaktı. Halk kültürü bu kadar sağlam bir arşive sahip olamayacaktı. Hiçbir yerde okulu olmayan mesleklerin kaynağı ülkenin göz bebeği bir kurum olmayacaktı. İhtiyaç fazlası personel, bunların özel yetenekleri olan personel. Yayıncılık yapan, yayıncılığı bu okulda sürdüren binlerce kişilik sınavlarını geçerek gelen personel. Çalınmış KPSS sorusu ile girenlerin değil, emekleriyle, yetenekleriyle bu kuruma giren personeldir.”

“Hukuksuzluğa son verin”

Haber-Sen açıklamasını okuyan spiker Emine Özgür de, siyasal iktidarın sınırsızca kadrolaşabilmek için getirdiği “İstihdam Fazlası Personel” uygulamasının TRT`de deneyimli kadroların tasfiyesine dönüştüğünü ifade ederek, “Haber-Sen olarak TRT yönetimine açık çağrı yapıyoruz; kamu hizmeti yayıncılığını savunan, yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana olan emekçilerin tasfiyesinden derhal vazgeçmelidir. Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen 169 İFP listesi geri çekmeli ve bu hukuksuzluğa son vermelidir. Bilinmelidir ki bir mühendis, ses sanatçısı, prodüktör, yönetmen, spiker, montajcı ve diğer kadrolar ile anılan personel bu ülkede kolay yetişmiyor. Belli bir çabanın, emeğin, birikimin ürünü olan bu çalışanları hangi kuruma göndermeyi düşünüyorsunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı’na mı, Çevre Bakanlığı’na mı, Sağlık Bakanlığı’na mı yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yanına Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mı? Anayasada ve kendi yasasında özerk ve tarafsız bir kamu hizmeti yayıncısı olarak tanımlanan TRT, 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sonrasında çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile özerk ve kamu yararına yayın yapan bir kurum olmaktan çıkartılmıştır. Gelirleri; halkın vergileri ve bandrol ücretlerinden oluşan TRT, tek bir sesin temsilcisi olmuştur” şeklinde konuştu.

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“TRT birilerinin arka bahçesi değildir”

Bir yandan istihdam fazlası denilerek TRT emekçileri havuza atılırken bir yandan da bu kuruma dışarıdan devamlı Özel Hukuk Hükümleriyle personel alımı yapılmakta olduğunu söyleyen Özgür, “TRT birilerinin arka bahçesi değildir, arpalığı hiç değildir! Kendi yandaşlarını yine yandaş kurumlardan TRT’ye aktaranlar bir yandan da dış yapımlarla kendi destekçilerinin cebini doldurmaktadır. Personel kıyımının sadece TRT ile sınırlı kalmayacağı önümüzdeki günlerde başka kurumlarda da benzer uygulamaların başlayacağı iddia edilmektedir. TBMM’yi devre dışı bırakarak ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yöneten AKP, yılların birikimi ve alın terini bir çırpıda yok etmek istemektedir. TRT fiilen şirkete dönüştürülürken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar iş güvencesinden yoksun, özlük hakları bulunmayan, yönetenlerin iki dudağı arasından çıkacak kararlarla çalışır hale getirilmek istenmektedir” diye konuştu.

“Emekli olmayanlar da listede”

Özgür sözlerini şu sözlerle noktaladı:

“TRT’yi siyasi kadrolaşma için mekân olarak görenler bilmeliler ki TRT emekçileri sahipsiz değildir. Sadece TRT çalışanlarının haklarının korunması için değil, TRT’nin özerk, demokratik ve kamusal yayın yapacak bir kurumsal yapıya kavuşturulması için tüm kamuoyunu duyarlı olmaya ve mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz. Son olarak, TRT’nin yazılı paylaşımında ve ‘Doğrusu Ne’ adlı yapımda dillendirilen açıklamasında, İFP listelerinin teşvik ile emekli olmayan yaşı dolmuş personelden oluştuğu duyurulmuştur. Maalesef bu da koca bir yalandır. Kurumumuzda yaşı dolmadığı için teşvik programından yararlanamayan dahası emekli dahi olma hakkına kavuşmamış personeller de kendi istekleri dışında bu listelere eklenmişlerdir.”

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