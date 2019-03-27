Haber Sen’den Tunç Soyer’e yönelik ‘kara propagandaya’ tepki

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’e karşı başlatılan karalama kampanyası yeni bir boyut kazandı. Bu çerçevede AKP’ye yakınlığı ile bilinen Yeni Asır ve Sabah gazetelerinin basıldığı Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık AŞ. matbaalarında basılan yaklaşık 500 bin adet “Ege Yerel Gündem” isimli yerel gazetenin PTT yönetimi tarafından, çalışanlara sözlü ve yazılı talimat verilerek ev ve işyerlerine dağıtılması istendi.

Yaşanan gelişmelerin ardından tartışmalar alevlenirken konu hakkında açıklama yapan Haber Sen İzmir Şube Başkanı Necmi Kopan, “Çalışanlara bu gazeteler direkt dağıtacaksınız denilmiş. Sözlü olarak söylenmiş. Seçim yasakları başlamış durumda. Bu gazete, Nihat Zeybekci’nin broşürü gibi. Bu yanlış. Çalışanlara baskı yapılıyor. Kamu kuruluşun seçimde taraf olması yanlış bir tutum. Seçim yasakları için genelge gelmesine rağmen bu yapılıyor. Yazılı belge istediğimi zaman ise buna yanaşılmadı. Dağıtıcı arkadaşlarımız, İzmir’de vatandaşlarla sorun yaşıyor. Vatandaşlar tepki gösteriyor. Genel Merkezimiz konu hakkında suç duyurusunda bulundu” diyerek olaya tepki gösterdi.

İlginizi çekebilir: PTT, Tunç Soyer’i karalamak için 490 bin adet bedava gazete dağıttı

Bu arada PTT gazeteler için 20 kuruş dağıtım bedeli talep ederken, söz konusu adetta gazetenin yaklaşık 170 Bin TL’ye basılacağı öğrenildi.