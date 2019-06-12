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12.06.2019
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Habertürk yazarı: Binali Yıldırım kazanmak için CHP’ye bile üye olabilir

Habertürk yazarı Serdar Turgut, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın "Youtube’da kendisine ve iktidara ağzına geleni söyleyenlerin videolarına bile reklam verdiğini" söyleyerek, "Kazanmak için CHP’ye bile üye olabilir" iddiasında bulundu.

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım’ın izlediği seçim stratejisine ilişkin ilginç bir yorum geldi. Habertürk yazarı Serdar Turgut, Yıldırım’ın Youtube’da kendisine “ağzına gelenleri söyleyenlere bile” reklam verdiğini belirterek, “Kazanmak için CHP’ye bile üye olabilir” dedi.

Turgut’un bugün köşesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Dışarıdan görüldüğü gibi midir bilmem ama Fox kanalının iç huzurunu bozmaya kararlı gibiler. Zaten daha önce önerilen Uğur Dündar ismi de bunu gösteriyordu. Gerçi Binali Yıldırım artık YouTube’da kendisine ve iktidara ağzına geleni söyleyenlerin videolarına bile reklam veriyor, illa kazanmak için CHP’ye bile üye olabilir ama Uğur Dündar’ı en çok da onun istemesi de bir oyuna dikkatleri çekmiş olmalıydı. O isim önerildi çünkü Sözcü Gazetesi’nin içinde zaten pek olmadığını tahmin ettiğim huzuru bozmak için planlanmış bir oyundu bu.”

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