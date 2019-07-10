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10.07.2019
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‘Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutup geri getireyim’ diyerek 3 kişiyi dolandırdı!

İzmir'de, "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek 3 kişiyi dolandıran Nurettin Alınca yakalandı.

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İzmir’in Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi’nde bir kişinin, birçok kişiye “Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim” diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti.

Farklı günlerde dolandırılan 3 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcının Nurettin Alınca olduğu belirlendi.

Polis, Alınca’nın kullandığı 48 NY 511 plakalı otomobili takibe aldı ve aracı Gaziemir ilçesinde durdurdu. Otomobildeki şüphelileri indiren ekipler, araçta Nurettin Alınca’nın olmaması üzerine F.A. ve G.A.’nın ifadesine başvurdu.

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Şüpheliler ifadesinde, Nurettin Alınca’nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını söylediBunun üzerine harekete geçen polis, ilçede belirlenen adresteki eve operasyon düzenledi ve Nurettin Alınca Evde yakalanarak gözaltına alındı.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğüne getirililen Alınca’nın cezaevi firarisi olduğu, İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Alınca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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