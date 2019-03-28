Hadi be Alper!

Şunun şurası üç gün kaldı. İktidarın “beka sorunu” dediği seçimde, onca da içime sinmeyen şey varken, ne yalan söyleyeyim, içim kıpır kıpır etsin diye işte, gözüm Beyoğlu’nda en çok.



Küçücük bir yerdi, gözlerden de epey uzakta, ama bizzat tanık oldum; Abant’ta oğlumu atına bindirdiğim MHP’li genç köylünün bile algısını değiştirebilmişti Ovacık! O MHP’li, “komünist” derken, yok edilesi bir şeyden bahsetmiyordu nefretle…



Demokrat bir meslektaşımla birkaç gün önce, öyle Ovacık’tan falan söz ederken, keskin ideolojik söylemlerle değil ama; iyi insan olmak ve iyilik üstüne konuşurken işte, laf döndü dolaştı geldi Beyoğlu’na… Öyle içten, öyle sıcak, çıkardı verdi ki cebinden, kendinin olmayan 500 lirayı… Kampanyada kullanılsın diye; Beyoğlu’ndan da, biraz umut, biraz iyilik, biraz tebessüm yayılsın diye memlekete.



Tabii bir Fatsa değil Beyoğlu; o başka bir zamanda, bambaşka koşullardaydı. Ovacık da değil. İspanya’nın, ABD’nin en büyük gazetelerince bile “kapitalizmin aptallığına bir cevap” diye takdim edilen Marinaleda’sı hiç değil…



Ne olacaksa Beyoğlu’nda, Alper Taş kazandığında, oralara benzeyen yanları olacağı gibi, çok da benzemeyeni olacak.



Daha şimdiden, 600 binden fazla adım atmışken Beyoğlu’nun sokaklarında Alper, öyle insanlar yürüdü ki onunla beraber, öyle insanlarla beraber yürüdü ki o, bu bile az şey değil memleketin sürekli düşmanlık körüklenen havasını dağıtmak için.



Şimdi galiba 400 kilometreyi aşmış olmalı, Beyoğlu sokaklarında o kadar yolu Alper’le birlikte yürüyen İyi Parti İlçe Başkanı’nın söyledikleri işte, az şey mi: “Alper Taş’ı insanların benimsediğini, onu sahiplendiğini tespit ettik. Ben dahil burada MHP kökenli çok sayıda seçmen var. En çok oyu da bizden alacak. … Beyoğlu’nda da tapu sorununu ancak bir sosyalistin, halkçı bir belediyenin çözebileceğinin farkındalar. Biz, Alper Başkan’ın fikrini de zikrini de kabullenmişiz, bu yolda halkçılık yoluna girmişiz. … sahada hep beraberiz. Bu seçimi burun farkıyla alacağız.”



Neye dokunursan onu değiştiriyorsun, değiştirdiklerin seni değiştiriyor ve geride değişen bir şey kalıyor mutlaka. Marinaleda’dan, Fatsa’dan, Ovacık’tan… Okyanuslar da küçücük su damlalarının toplamından ibaret işte…



Beyoğlu’nda, daha şimdiden, o damlaların biriktiğini hissedenler var. “Aman sende” diyen kimi “çok solcu”lar kadar solcu olmayanlar… Güzel şeyler olabileceği hissi ve coşkusuyla toplanıyorlar…



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Burada bir kere daha yazayım; içim ne kadar kıpır kıpırsa Beyoğlu’nda Alper’in kazanması ihtimaliyle, bir o kadar da korkuyorum namussuzum; ya beceremezsek!



Korkudan ya da konformizmden; kımıldamazsan yerinden, asla bir şey başaramazsın. İki kere iki dört!



Norman Cousins, Amerikalı barış savunucusu gazeteci-yazar, “Ölüm” diyordu, “hayattaki en büyük kayıp değildir. En büyük kayıp, yaşarken içimizde ölen şeydir.” İçindeki o şey ölmediyse işte, tut be ucundan Beyoğlu’nun!



“Önce sizi görmezden gelirler, sonra gülerler, daha sonra dövüşürler sizinle, sonra kazanırsınız” diyen Gandhi’nin söylediği ilk iki durağı çoktan geçtin be Alper; şimdi dövüşüyorlar işte, dövüşecekler! O son sonranın öncesindeyiz…



Her yerde, “Ben demeyi sevmem, biz diyeceğim” diyorsun ya; mahalle meclislerini, birlikte yönetmeyi, örnek gösterilecek bir demokrasi yaratmayı anlatıyorsun… Tamam, doğrusu da bu; ne yapılacaksa birlikte yapılacak!



Yine de, “Hadi be Alper, gururlandır bizi!” demek geliyor içimden: Birinin, başkan olduktan sonra da, külfet paylaşımında en önde, nimet paylaşımında ise en sonda durabildiğini göstersek yeter.



Belki milyon kilometre var daha yürünecek, ama ah bu bir adım var ya…