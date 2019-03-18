18.03.2019
Anasayfa GÜNCEL

Hadımköy’de yapı kimyasalları üreten fabrikada yangın

birgun.net birgun.net

İstanbul Arnavutköy Hadımköy’de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sabah saatlerinde başlayan Arnavutköy’deki fabrika yangınına ilişkin açıklamasında, yangın sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 10 bin metrekarelik fabrikanın 7 bin metrekarelik bölümünde yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ve 3 bin metrekarelik alanda devam eden yangının kontrol altına alınıp söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirildi.

Açıklamada, “Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi, Şimşir Sokak’taki 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu AKKİM Yapı Kimyasalları Fabrikası’nda sabah saatlerinde yangın meydana gelmiştir. Saat 09.33’de alınan ihbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy’den 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etmiştir.” hatırlatması yapıldı.

Türkiye’nin en büyük yapı kimyasal maddelerini üreten ve üretim kapasitesi oldukça büyük bir fabrika olduğundan söz edilen açıklamada, “Bu nedenle içerisinde; yüklü miktarda LPG tankları, solvent ve bin 200 ton hammadde, poliüretan köpük, akrilik mastik, metal kutuların içinde yer alan itici gaz olarak kullanılan LPG ve hekzan gazı barındırmaktadır. Fabrikada içerisinde yüksek seviyede yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunmasından ve bu patlayıcı maddelerin, yangın esnasında sürekli patlaması ve çevreye saçılması nedeniyle yangına can güvenliği açısından fabrika dışından müdahale edilmiştir. İBB İtfaiyesi tüm teknolojik imkânları kullanarak yangına müdahale etmiştir. Yangının çevre binalara sirayet etme riski öncelikli çalışmalarla önlenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

İlginizi çekebilir:  Erdoğan'ın mitinginde bedava çay kavgası

“İstanbul İtfaiyesi yangın müdahale robotu, köpük su kuleleri ve çok fonksiyonlu robotik (uzaktan kumandalı) müdahale araçlarıyla, can güvenliğini tehdit eden kısımlarda ’Akıllı, Teknolojik ve Modern İtfaiye Araçları’ ile müdahalede bulunulmuştur. Ayrıca yangının başlangıç noktası alt katlar olduğundan, katlar arasında meydana gelmesi ve patlamaların da oluşması nedeniyle havadan müdahale yapılamamıştır. Yangın sonucu sadece 1 kişi hafif yaralanmıştır. An itibariyle 10 bin metrekarelik fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekaresindeki yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Fabrikanın 3 bin metrekaresinde devam eden yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir.”

KaynakDHA
Önceki haber‘Unutulan Zamanlar’
Sonraki haberNesli Türk’ten ‘Corpus Magnum’

BENZER HABERLER

SİYASET

Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda...
Devamını Oku
GÜNCEL

Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasının faturası çok ağır

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırılara ilişkin, "50 Müslüman orada şehit...
Devamını Oku
GÜNCEL

Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama

birgun.net -
İlginizi çekebilir:  İzmir’de 'Güzel günler buluşması'
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili...
Devamını Oku
SİYASET

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku
SİYASET

Yıldırım: ‘Ülkenin beka sorunu yok’ diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım

birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi...
Devamını Oku
GÜNCEL

Antalya’daki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

birgun.net -
Antalya Serik'te 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,658BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,800TakipçiTakip Et
8,359AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı...
Devamını Oku
ÖZEL

Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi...
Devamını Oku
ÖZEL

Çılgın projeleri ve işsizlik rakamlarını Prof. Dr. Çolak’a sorduk: ‘Halk tüketmesin biz tüketelim’ diyorlar

Can Uğur -
İşsizlik oranının son 9 yılın en yüksek oranına yükselerek yüzde 13.5’e çıkması...
Devamını Oku
ÖZEL

Tedavisi bulunmayan kalıtsal hastalık DMD: ‘Artık sesimiz duyulsun’

DİLARA ŞİMŞEK -
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında sık karşılaşılan en ölümcül, kalıtsal...
Devamını Oku
ÖZEL

Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına...
Devamını Oku

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz

SİYASET birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda...
Devamını Oku

Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasının faturası çok ağır

GÜNCEL birgun.net -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırılara ilişkin, "50 Müslüman orada şehit...
Devamını Oku

Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili...
Devamını Oku

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

SİYASET birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku

Yıldırım: ‘Ülkenin beka sorunu yok’ diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım

SİYASET birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi...
Devamını Oku

Putin’den Yeni Zelanda saldırıları yorumu: Amacı ülkeyi sarsmak

DÜNYA birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıların, ülkeyi...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi