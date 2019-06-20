Hafif ticari aracın çarptığı ayı yaşamını yitirdi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, ormanlık alandan yola aniden çıktığı iddia edilen ayı, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece, Reşadiye- Aybastı yolunun Bereketli beldesi yakınlarında meydana geldi. Halit Bulut’un kullandığı 60 RG 482 plakalı hafif ticari araç, ormanlık alandan yola aniden çıktığı iddia edilen ayıya çarptı. Ayı, kaza yerinde yaşamını yitirirdi.
Kaza sonrası ihbarla gelen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Yaşamını yitiren ayı, Tarım ve Orman Bakanlığı 11’inci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi yetkililerince yoldan alındı.