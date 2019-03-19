Hafriyat kamyonları ölüm saçıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in CİMER aracılığı ile hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalara dair yaptığı başvuru, söz konusu kamyonların ölüm saçtığı gerçeğini gözler önüne serdi.

Yanıta göre; 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında hafriyat kamyonları 67 ciddi kaza yaptı.



CHP’li Emir, 2018’de, hafriyat kamyonlarının toplam kaç kaza yaptığını ve bu kazalarda kaç yurttaşın hayatını kaybettiğini sordu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik’in imzasıyla verilen yanıtta; 1 Eylül 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında hafriyat kamyonlarının 67 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştığı belirtildi. Bu kazalar neticesinde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 104 kişinin de yaralandığının aktarıldı. Yazıda ayrıca, kaza tutanaklarında “Hafriyat kamyonu” ayrımının 1 Eylül 2018 tarihinden önce yapılmadığı ifade edildi.

DENETİM YAPILMIYOR



Konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Emir, sadece 4 ayda her 2 günde bir ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının meydana gelmesinin önlem alınması gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti: “Hafriyat kamyonlarının yarattığı tehlike her geçen gün daha da artıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul gibi inşaat yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde vatandaşlar sokak aralarında bile hafriyat kamyonlarının altında can veriyor. Kamyonların trafikte seyir saatleri, sürücülerin ne koşullarda çalışmaya zorlandığı gibi konular yeterince denetlenmiyor. Durum böyle olunca hafriyat kamyonları ve iş makinalarının sebep olduğu kazalar kaçınılmaz oluyor.”