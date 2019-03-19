19.03.2019
Anasayfa GÜNCEL

Hafriyat kamyonları ölüm saçıyor

birgun.net birgun.net

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in CİMER aracılığı ile hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalara dair yaptığı başvuru, söz konusu kamyonların ölüm saçtığı gerçeğini gözler önüne serdi.

Yanıta göre; 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında hafriyat kamyonları 67 ciddi kaza yaptı.

CHP’li Emir, 2018’de, hafriyat kamyonlarının toplam kaç kaza yaptığını ve bu kazalarda kaç yurttaşın hayatını kaybettiğini sordu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik’in imzasıyla verilen yanıtta; 1 Eylül 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında hafriyat kamyonlarının 67 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştığı belirtildi. Bu kazalar neticesinde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 104 kişinin de yaralandığının aktarıldı. Yazıda ayrıca, kaza tutanaklarında “Hafriyat kamyonu” ayrımının 1 Eylül 2018 tarihinden önce yapılmadığı ifade edildi.

DENETİM YAPILMIYOR

Konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Emir, sadece 4 ayda her 2 günde bir ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının meydana gelmesinin önlem alınması gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti: “Hafriyat kamyonlarının yarattığı tehlike her geçen gün daha da artıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul gibi inşaat yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde vatandaşlar sokak aralarında bile hafriyat kamyonlarının altında can veriyor. Kamyonların trafikte seyir saatleri, sürücülerin ne koşullarda çalışmaya zorlandığı gibi konular yeterince denetlenmiyor. Durum böyle olunca hafriyat kamyonları ve iş makinalarının sebep olduğu kazalar kaçınılmaz oluyor.”

SON HABERLER

Dünya tabip örgütlerinden TTB’ye destek

GÜNCEL Burcu Cansu -
TTB 2016-2018 Merkez Konseyi üyeleri “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın...
Devamını Oku

Son ‘Cemre’ Kadifekale’de düştü

GÜNCEL BİRGÜN İZMİR -
Aycan KARADAĞ Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan...
Devamını Oku

Cemil Tugay’dan KSK taraftarına müjde: Zübeyde Hanım Stadı Yalı’da yapılacak

GÜNCEL birgun.net -
CHP'nin İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü (KSK)...
Devamını Oku

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı aday olmayacağını açıkladı

DÜNYA birgun.net -
İsmi yolsuzluk iddialarına karışan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda, görev süresi sonunda yeniden aday olmayacağını...
Devamını Oku

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL birgun.net -
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Devamını Oku

OECD 21 ülkede sordu, cevap ortak: Zenginlerden daha fazla vergi alınsın

DÜNYA birgun.net -
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 21 ülkede 22 bin kişiyle...
Devamını Oku

Temelli’den ‘soruşturma’ tepkisi: Ortada suç yok

GÜNCEL birgun.net -
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili "Bir suç...
Devamını Oku

“Gözaltına alınan KESK üyeleri serbest bırakılsın”

GÜNCEL BİRGÜN ANKARA -
Ankara’da yapılan operasyonda BES Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmet Meydan, BES...
Devamını Oku

Merkel: Düzenli Brexit için mücadele edeceğim

DÜNYA birgun.net -
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) öngörüldüğü 29...
Devamını Oku

Alper Taş: Kentsel dönüşüm, orada yaşayan insanların sürülmesi operasyonuna dönüştü

GÜNCEL birgun.net -
CHP'nin Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş, Seyr-i Sabah programında Beyoğlu'nun bugün...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi