Hafriyat kamyonları ölüm saçıyor

Türkiye genelinde 4 aylık verilere göre hafriyat kamyonları nedeniyle her 2 günde bir ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CİMER aracılığı ile yaptığı başvuruda 2018 yılında, hafriyat kamyonlarının toplam kaç kaza yaptığını ve bu kazalarda kaç yurttaşın hayatını kaybettiğini sordu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik imzalı verilen yanıtta; 1 Eylül 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde hafriyat kamyonlarının 67 trafik kazasına karıştığı belirtildi.

Bu kazalar neticesinde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 104 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen yazıda ayrıca, kaza tutanaklarında “Hafriyat kamyonu” ayrımının 1 Eylül 2018 tarihinden önce yapılmadığı ifade edildi.

Konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Emir, “Hafriyat kamyonlarının yarattığı tehlike her geçen gün daha da artıyor. Özellikle Ankara, İstanbul gibi inşaat yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde vatandaşlar sokak aralarında bile hafriyat kamyonlarının altında can veriyor. Kamyonların trafikte seyir saatleri, sürücülerin ne koşullarda çalışmaya zorlandığı gibi konular yeterince denetlenmiyor. Durum böyle olunca hafriyat kamyonları ve iş makinalarının sebep olduğu kazalar kaçınılmaz oluyor” dedi.

Emir, sadece 4 ay içerisinde her 2 günde bir hafriyat kamyonları nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına karşı ciddi bir önlem alınması gerektiğini vurguladı. CHP’li Emir, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkış saatlerinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirtti.