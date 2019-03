Haftalık kültür sanat ajandası: Ne izlemeli, ne okumalı, nereye gitmeli?

Filizler ustalarla kök salıyor

>>Babylon’un Kökler ve Filizler serisinin mart ayı konukları Mehmet Güreli ve Kalben olacak. Usta isimlerle yeni kuşağın önemli isimlerini buluşturan etkinliğin dördüncü bölümünde Güreli ve Kalben 20 Mart akşamı Babylon sahnesinde şarkılarını söyleyecek.



>>Yeni albümü ‘10’a Özel’i dinleyicisinin beğenisine sunan müzisyen Feridun Düzağaç, bugün Beyoğlu Sanat Performance’ta sahneye çıkıyor. Konser saat 22.00’de başlayacak.



>>İstanbul Modern’in “Sizin Perşembeniz” başlığıyla sürdürdüğü Sanatçı Atölyeleri’nin önümüzdeki haftaki konuğu Necla Rüzgar olacak. Necla Rüzgar’ın tecrübelerini ve bilgilerini paylaşacağı atölye 21 Mart’ta İstanbul Modern’de saat 16.00-18.00 arasında gerçekleşecek.

Eren Aysan’ın hatırlattıkları

>>BirGün Pazar yazarlarından Eren Aysan, içerisinde BirGün Pazar yazılarının da olduğu çeşitli mecralarda yer alan yazılarını A7 Kitap etiketiyle yayımladı. ‘Hangi Zamandı, Unuttum’ ismindeki kitap bir kısmına benim de tanık olduğum, Vüs’at O.Bener’den Ulus Baker’e, Refik Durbaş’tan Gülten Akın’a hayatımızdan adımlarla geçmiş fikir insanlarına dair bir izlence sunuyor.



>>Şair Hüseyin Ferhad adına çok kıymetli bir kitap hazırlandı. Antakya Altın Defne Edebiyat ödülü kapsamında şair Faris Kuseyri tarafından hazırlanan kitapta Ferhad’ın dostluğuna tanıklık etmiş birçok isim birer Hüseyin Ferhad portresi çiziyor. Fotoğraflarla süslenen kitap, yaşayan şairlerimiz için güzel bir armağan niteliğinde.

Şehrin radyosunda rap var

>>90 BPM Şehir FM adını verdikleri ikinci stüdyo albümlerini yayımladı. Da Poet, Farazi, Kayra, Sorgu ve Savai’den oluşan ekip bir şehir hikâyesini seslendiriyorlar. Radyo tiyatrosunu anımsatan konsepti ve Da Poet ile Farazi’nin altyapılarıyla bu yılın en nitelikli işlerinden birine şimdiden imza attıkları söylenebilir. Albümde Ağaçkakan, Kamufle, Kutay Soyocak, Trakya Bambaataa, İdil Meşe ve Da Proff düetleri de mevcut. Fuat ve Killa Hakan’ın Rapüstad albümü benim gibiler için çok özel bir yerdeyken en az onun kadar özel bir albüm eklendi dağarcığımıza.



>>İstanbullu prodüktör, ses tasarımcısı ve besteci Korhan Oraydın’ın ambient-techno projesi Non Square ilk albümü ‘Reflections of Us’ı yayımladı. Kırık ve aksak ritimlerle yarattığı kompozisyonla Non Square projesi kendinden daha da çok söz ettirecek gibi duruyor.



>>Türkiye’de bir hayli meşhur olan Avustralya çıkışlı King Gizzard & the Lizard Wizard grubu yeni teklisi Fishing For Fishies ile bahara merhaba dediler. Grup, bu senenin başında yayımladıkları Cyboogie teklisinden daha renkli ve daha ritmik bir blues sound ile karşımıza çıktılar. Ayrıca şarkı, grubun yakın zamanda yayımlayacağı yeni albümlerinin de ismi. Grubun vokali Stu Mackenzie, yeni albüme dair verdiği ipucunda ise “Bu, şarkılarımızın vahşi bir dönüşüm yolculuğu” diyor. 26 Nisan’da çıkacak albümü merakla bekliyoruz.