Haftanın kitap önerileri

“İsterseniz kitaplıklara kilit vurun, ama zihnimin özgürlüğüne vurabileceğiniz ne bir kilit var ne sürgü ne de kapatabileceğiniz bir kapı” diyor Virginia Woolf. Bu sayfada artık dönem dönem kitap seçkilerimiz de yer alacak. İstanbul Üniversitesi’nden feminist Siyaset Bilimci Prof. Dr. Serpil Çakır’ın yazımızı mora boyayacak kitap önerilerini sizlerle paylaşıyoruz:

Feminist Güzergâh: Fransız feminist aktivist ve felsefeci Françoise Collin ile yapılan söyleşi kitabıdır. Feminizm nedir sorusuna yanıt aranır. Feminizm diyaloga dayanan, somut durumlardan hareketle değişebilen çoğul bir eyleyiş olarak tanımlanır. Feminizm, çeşitli duruşların ve çeşitli kişilerin birbiriyle yüzleştiği hatta karşı karşıya geldiği farklı duruşlardan beslenen dünyayı dönüştürmeye yönelik politik bir uzamdır.

Patriyarka Kuramı: Patriyarkanın/erkek egemenliğinin kökenlerinin farklı feminist yaklaşımlarda nasıl ortaya konulduğuna odaklanan teorik bir kitaptır. İngiliz Sylvia Walby, ücretli çalışma, ev işi, devlet, kültür, cinsellik ve şiddet gibi bir alanlar üzerinden patriyarkanın nasıl beslendiğini ortaya koyar. Analizini Marksizm, radikal, liberal feminizm, post-yapısalcılık ve ikili-sistem kuramlarını tartışarak yapar.

Serpil Çakır

Caliban ve Cadı: Aktivist ve teorisyen Silvia Federici, Caliban ve Cadı’da, feodal dönemden itibaren köylü ayaklanmalarından cadı avlarına kadının ve kadın bedeninin iktidar karşısındaki durumuna ekonomi/politik perspektif ile bakarak bir anlamda kadın bedeninin tarihini yazar. Bunu kapitalizm ve ataerki arasındaki ilişkiyi kuran örneklerle anlatır.

Kadının Adı Yok: Duygu Asena’dan, 80 sonrası kadın hareketinin yeşerdiği ortamda kentli, okullu bir kadının kendi olma, özgür olma mücadelesini anlatan döneminin en çok okunan kitabıdır. Kadınlara kendi hayatlarına sahip çıkmalarına dair mesaj verilen popüler bir romandır.