Hakan Atilla’nın dönüşüyle tekrar gündeme geldi: Rıza Sarraf nerede?

Halkbank’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD’de açılan davada Rıza Sarraf’la birlikte yargılanan Hakan Atilla’nın ülkeye dönüşü “Rıza Sarraf nerede” sorusunu akıllara getirdi.

Davada mahkum edilen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Atilla, cuma günü tahliye edilerek Türkiye’ye iade işlemleri için önce Pensilvanya’daki gözaltı merkezi York County Prison’a oradan da New York JFK Havalimanı’ndan İstanbul’a THY uçağıyla gönderildi. Atilla’nın ülkeye dönüşü davada birlikte yargılandığı İranlı altın tüccarı Rıza Sarraf’ın nerede olduğu sorusunu da tekrar gündeme getirdi.

Dava sürecinde yaptırımları deldiği yönündeki suçlamayı kabul ettikten sonra savcılıkla işbirliğine giden Rıza Sarraf’ın nerede olduğu halen belirsizliğini koruyor. Kimi kaynaklar cezaevinde olduğu yönünde bilgi verirken kimileri de ülke dışında olduğunu öne sürüyor. Ancak hangisinin gerçek olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

O iddialar şu şekilde:

1. NEW YORK’TA CEZAEVİNDE KALIYOR

New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, “Rıza Sarraf nerede?” sorusuna, “New York civarında ismi açıklanmayan bir cezaevinde hala tutuklu olabileceği” iddiasını dile getirmişti. Sarraf’ın dışarıda olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Akbulut, “Kaynaklarım, Türk medyasında Sarraf’ın dışarıda olduğu yönünde yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ‘Eşi Ebru Gündeş’in hamile olduğunu bile iddia ettiler. Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş’le New York’a geldiği zaman sadece cezaevinde görüştü’ dediler. Böyle bir serbest kalma durumunun Amerikan adalet sisteminde imkansız bir şey olduğunu belirttiler” demişti.

2. SERBEST BIRAKILDI, ABD’DE YAŞIYOR’

Sarraf’ın serbest bırakıldığı ve eşi Ebru Gündeş ile görüştüğü de yine iddialar arasında yer alıyor. İtirafçı olmayı kabul ettikten sonra Sarraf’ın New York’ta kentin ünlü restoranı Nobu’da görüntülendiği ve restoranın hemen karşısındaki Four Seasons Downtown Oteli’nde görüldüğü öne sürülmüştü. Hürriyet muhabiri Razi Canikligil, Sarraf’ı kapıda bekleyen Washington plakalı Cadillac Escalade marka şoförlü lüks araçla birlikte görüntülediğini açıklamıştı.

3. DUBAİ’YE YERLEŞTİ

Bir diğer iddia da Rıza Sarraf’ın davadaki işbirliğinden sonra kılık değiştirerek Dubai’ye yerleştiği yönünde. Bu iddiaya gerekçe olarak da Sarraf’ın cezaevinde olduğu dönem avukatına Dubai’ye yerleşme fikrinden bahsetmesi gösteriliyor. Sarraf’a ait el yazısıyla avukatına yazılmış notta, “Dubai’deki avukat Abdurrahman Al Sharif ile görüşüp ileride Dubai’de yaşayabilmem için Dubai’de oturum alıp alamayacağımı. Avukata de ki, Amerika’da savcılarla işbirliği yapıp uzlaşmaya giderse, cezası bittikten sonra Dubai’ye yerleşebilir mi? Amerika’dan direk Dubai’ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi? Bütün bunları görüşmek için avukattan randevu iste gidip yüz yüze görüş” ifadeleri yer almıştı. Bu da Sarraf’ın cezaevinden çıkarıldıktan sonra Dubai’ye yerleştiği yönündeki iddialara gerekçe gösteriliyor.

4. FBI GÖZETİMİNDE TUTULUYOR

Sarraf’ın ABD’de cezaevi dışında FBI gözetiminde tutulduğu da yine iddialar arasında yer alıyor. Sarraf, tanıklığı sırasında cezaevindeyken kendisine bıçak çekildiğini iddia etmiş ve FBI gözetiminde olduğunu söylemişti. New York Güney Bölge Savcılığı ise Sarraf’ın FBI gözetiminde olduğunu belirtmiş ancak nerede tutulduğuna ilişkin soruları cevapsız bırakmıştı.