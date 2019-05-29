Hâkim, avukatın etek boyunu kısa buldu: “Müslüman bir ülkedeyiz, yakışıyor mu?”

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada skandal bir olay yaşandı. Yolu, duruşmada bulunan avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa buldu ve davacı vekilinin kıyafetinin ‘etiğe’ aykırı olduğunu savundu. Hâkim Mehmet Yoylu, HSK tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Olay, duruşma tutanağına şöyle yansıdı:

(…) Davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğu, bu hâli ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğu giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğu görüldü. Huzurda dinleyici sıralarında bulunan avukatlara (isimleri karalanmış) davacı vekilinin etek boyu hakkında fikirleri avukatlık hukuku mevzuatına uygun olup olmadığı soruldu.

(Görüş bildiren avukatlar) Davacı vekilinin etek boyu avukatlık hukuka ve örfüne uygundur dedi.

Davalı vekili ‘bence de özgürlük alanı ile ilgilidir, müdahale edilmemesi gerekir.’ dedi.

Mahkememiz yazı işleri müdürü huzura çağrıldı.

Davacı avukatın etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış anlamaya vesile olmaması için hakimin ‘kısa’ değerlendirmesiyle huzurda bulunan avukatların ‘kısa’ değerlendirmesinin aynı olmayacağı nazara alınarak cep telefonu ile baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun (fotoğrafının) cep telefonu ile çekilmesi istendi. Davacı vekili ‘Ben tek boyumun çekilmesini istemiyorum’ dedi.

HAKİM AÇIĞA ALINDI

Hakim Mehmet Yoylu, Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırıldı.

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, “Yargıya güven için en önemli husus kendisine güven duyulan hakim ve savcılardır. Hakimine güvenilmeyen yargıya güven olmaz” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

İstanbul (Anadolu) Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesince değerlendirilmiş, ilgili hakimin tüm davranışları,önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyulur. Unutulmasın; Yargıya güven için en önemli husus kendisine güven duyulan hakim ve savcılardır. Hakimine güvenilmeyen yargıya güven olmaz.

“MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ” DEDİ

Hâkimin etek boyuna karıştığı avukat Tuğçe Çetin BirGün’e konuştu. Çetin duruşma tutanağında yazanların tamamen gerçek olduğunu vurgulayarak, “Ben beyanda bulunacaktım, o sırada hâkim sözümü kesti. Bir adım ileri gelmemi istedi. Üzerimde cübbe vardı o sırada ve eteğimin boyu gözükmüyordu bile. Sonra ‘Bu etek size yakışıyor mu? Avukatlığa uygun değil, meslek kurallarına aykırı. Bunu Baroya bildirmem gerekiyor’ gibi sözler söyledi. Sonra tutanağa geçirmeye başladı bunları. Duruşma salonundaki iki avukata daha kıyafetimin uygun olup olmadığını sordu. Bir de tüm bunlar yetmiyormuş gibi ‘Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Benim duruşma salonumda bu şekilde giyilemez.’ dedi” ifadelerini kullandı.

“OLAYIN ŞOKUNU YENİ ATLATIYORUM”

“Ben işe iade davası için oraya gitmişim” diyen Çetin, “Artık beşinci celseye girilmiş. Herkes görevini yapsın. Kimsenin bacak arasına karışmaya hakkı yok. Henüz şokunu yeni atlatıyorum. Oldukça üzücü bir durum. Şu an zaten suç duyurusunda bulunuldu. Ben de belki manevi tazminat davası açarım. Şimdilik sahiden yaşadığım şeyin üzüntüsünü ve şokunu yaşıyorum” diye konuştu.

DAHA ÖNCE BİR AVUKATI DURUŞMADA DARP ETMİŞ

Duruşmada bulunan avukatın etek boyunu kısa bulan hâkim Mehmet Yoylu’nun Balıkesir’deki bir duruşmada avukatı darp ettiği ortaya çıktı.

2011 yılında Balıkesir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bir bankaya ait ihale bedeliyle ilgili davada, mübaşire beklediği bir dosyanın gelip gelmediğini soran avukat Muzaffer Zeybek, hâkim Mehmet Yoylu tarafından saldırıya uğradı. Avukat Zeybek, Yoylu’nun saldırısından sonra Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Darp nedeniyle başında ve boynunda ezikler ile kızarıklıklar tespit edilen avukat Zeybek’e 3 günlük ‘iş göremez’ raporu verildi.

Zeybek’in şikayeti üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Fotoğraf: Avukat Tuğçe Çetin’in eteğinin boyuna karışan hâkim Mehmet Yoylu

TBB: HAKİM, MESLEKTAŞIMIZI TACİZ ETMİŞTİR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığınca, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde duruşmada, bir kadın avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimin, yargılama yaptığı işi bırakıp, avukatı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkıştığı, hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs ettiği belirtilerek, konunun sonuna kadar takip edileceği bildirildi.

TBB’den yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde üzücü bir olay yaşandığı, mahkeme hakiminin, bir kadın avukatın kıyafetine karıştığı, yetkisini kötüye kullandığı ve mahkemesini küçük düşürdüğü dile getirildi.

Açıklamada, “Hakim, aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir” ifadesi kullanıldı.

Bu hakimin daha önce Balıkesir’de bir avukata kürsüden hakarette bulunup onu darp ettiği anımsatılan açıklamada, “Sorunludur. Bugün yaşanan olay, bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından derhal Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile konunun görüşüldüğü, HSK tarafından hakim hakkında soruşturma açıldığı, bu olayın sonuna kadar takip edileceği kaydedildi.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Duruşmada avukatın eteği hakkında yorum yapan hâkimi avukatlar alkışlarla protesto etti. O anları CHP’li Barış Yarkadaş Twitter hesabından paylaştı.

HÂKİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), duruşmada bulunan avukatın etek boyunu kısa bulan hâkim Mehmet Yoylu hakkında soruşturma başlattı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul’da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, “İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine” ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti. İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

AVUKAT DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), avukatın eteğine karışan hâkime tepki gösterdi.

ÖHD’nin açıklaması şöyle:

Erkek adaletin kaynağı hakimlerin zihnidir! Sessiz kalmayacağız! Meslektaşımızın etek boyunun avukatlık etik kurallarına uymadığını iddia ederek tutanak tutan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi derhal görevinden alınmalıdır!

ÇHD İstanbul Şube’nin açıklaması şöyle:

“Duruşma salonu önünden ayrılmıyoruz; oradan ayrılması gereken avukatlar degil, tacizci hakimin kendisidir. Tüm Meslektaşlarımıza çağrımızı yineliyor, tacizci hakimin derhal görevden alınmasını talep ediyoruz.”

“HÂKİMİ ÖDÜLLENDİREREK YARGITAY ÜYELİĞİNE ATAMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?”

CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Avukat Ali Mahir Başarır, İstanbul 2. İş Mahkemesinde görülen davaya bakan Hâkim Mehmet Yoylu’nun, davacı vekilin etek boyu ile ilgili tutumunu meclis gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Başarır, “Hâkim Mehmet Yoylu’nun, davacı vekilinin etek boyu ile ilgili değerlendirmesinin mevcut iktidarın kadınlar hakkındaki görüşü ile ilişkisi var mıdır?” diye sordu.

CHP’li Başarır, hakim Mehmet Yoylu’nun daha önce de Balıkesir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bir avukatı darp etmesi nedeniyle adeta ödüllendirilerek İstanbul Anadolu Adliyesi’ne tayin edildiğini hatırlatarak, “Hakim Mehmet Yoylu’nun, bu olaydan sonra da ödüllendirilerek Yargıtay üyeliğine atamasının yapılması düşünülmekte midir?” sorusunu yöneltti.

Başarır, Bakan Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

Mahkeme salonlarında hâkimlerin görevi adaleti sağlamak mı yoksa avukatların etek boyunu ölçmek midir? Hâkimin, davacı vekilinin etek boyu ile ilgili değerlendirmesinin mevcut iktidarın kadınlar hakkındaki görüşü ile ilişkisi var mıdır? Avukatların kılık kıyafetlerine yönelik düzenleme yapma yetkisine sahip organ TBB olduğuna göre, HSK’ya bağlı olan hakim Mehmet Yoylu’nun davacı vekili kadın avukat hakkında böyle bir değerlendirmede bulunmasının yasal dayanağı nedir? Hâkim Mehmet Yoylu’nun aynı gün başka bir duruşmada izleyicilerden birinin telefonu çalması üzerine, salonda bulunan tüm avukatların ismini zapta geçirdiği doğru mudur? Doğru ise bu ne amaçla yapılmıştır? Hâkim Mehmet Yoylu, daha önce de Balıkesir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bir avukatı darp etmesi nedeniyle adeta ödüllendirilerek İstanbul Anadolu Adliyesi’ne tayin edilmiştir. Hakim Mehmet Yoylu’nun, bu olaydan sonra da ödüllendirilerek Yargıtay üyeliğine atamasının yapılması düşünülmekte midir? Söz konusu hakime, kadın avukatı rencide edici bu tutumundan dolayı herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise hangi aşamadadır? Başlatılmadıysa başlatmayı düşünüyor musunuz?

“HÂKİM UNVANINI KULLANAN KİŞİNİN EYLEMİ TERBİYESİZLİKTİR”

İzmir Barosu, davacı avukatının etek boyunu kısa bulan hâkim Mehmet Yoylu’ya tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, “Bir kadının giyimine, konuşmasına, yeme içmesine, ne zaman, nerede, kiminle gezeceğine karışmayı kendine rol edinmiş patriarkanın eril yargısını ve bu yargının temsilcilerini reddediyoruz” denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde duruşma esnasında bir kadın meslektaşımızın giymiş olduğu eteğin boyuna karışan ve hakim unvanını kullanan kişinin bu eylemi en hafif tabirle terbiyesizliktir. Önündeki dosyalar yerine, duruşma salonunda kadınların giydiği eteğe bakan kişinin etikten bahsetmesi de ironiktir. Toplumda, kadınlara yönelik olarak geliştirilen nefret algısının ve ayrımcılığın yargıdaki tezahürü ile mücadelemizi sürdüreceğiz.”

ADALET BAKANI: OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatın etek boyunu kısa bulan hâkim Mehmet Yoylu ile ilgili Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şunları söyledi:

>> “Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim.

>> Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez.

>> Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz.”