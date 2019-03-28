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28.03.2019
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Hakimden skandal ifade: “Maalesef zaman aşımı nedeniyle dava düşürüldü”

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Paradise Papers haberleri nedeniyle yargılanan Gazeteci Pelin Ünker’in davasında süre aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Kararı açıklayan hakimin, “Maalesef zaman aşımı nedeniyle dava düşürüldü” dediği duyuldu.

Gazeteci Pelin Ünker’in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Off-Shore Kardeşler… Kayıtlardan Bakan Albayrak ile kardeşi de çıktı”, “Enerji Bakanı Albayrak ve kardeşi de bir dönem Malta’yı tercih etmiş Off-Shore Kardeşler” başlıklı haberlerinin ardından, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan davada süre aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

Ünker’in Paradise Papers yazı dizisi nedeniyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve çok sayıda kişi izledi.

Mahkeme davanın, “Her ne kadar sanık hakkında TCK.nun 267/1 maddesinden cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın eylemini basın yoluyla gerçekleştirmiş olması nedeniyle 5187 sayılı yasanın 26/1. maddesindeki 4 aylık zaman aşımı süresinin dolmasından sonra davanın açıldığı anlaşılmakta, açılan kamu davasının CMK.nun 223/8 maddesi uyarınca düşürülmesine” karar verdi.

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Mahkeme hakimi kararı açıklarken skandal bir ifade kullanarak, “Maalesef zaman aşımı nedeniyle dava düşürüldü” dediği duyuldu.

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