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30.05.2019
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Hakimin etek boyuna karıştığı avukat, aynı kıyafetle adliyede: Her zaman olduğumuz yerdeyiz

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İstanbul’da 2. İş Mahkemesi’nde avukat Tuğçe Çetin’in etek boyuna karışan, tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından avukat Çetin bugün adliyeye yeniden aynı kıyafet ile gitti ve “Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz” dedi.

Avukatı taciz eden hâkim Mehmet Yoylu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Olaydan sonra avukat Çetin’e meslektaşlarından birçok destek gelirken, hakim de tepkilerin odağı haline gelmişti.

AYNI KIYAFETLE ADLİYEDE

Olayın ardından Tuğçe Çetin, bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleri giyerek gitti.

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Tuğçe Çetin, paylaşımına, “Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz” notunu düştü.

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