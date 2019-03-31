8.1 C
Istanbul
01.04.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Hakkari-Şırnak karayolunda çığ ve heyelan

Hakkari-Şırnak karayolunda çığ ve heyelan

birgun.net birgun.net

Hakkari- Şırnak karayolunun 3 noktasına çığ düştü, bir noktada ise heyelan meydana geldi. Çığ ve heyelan nedeniyle kapanan karayolunda onlarca araç mahsur kalırken, ekipler kapanan yolun açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bölgede etkili olan karla karışık yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilerken, Hakkari- Şırnak karayolunun 30’uncu kilometresini heyelan kapattı. Heyalan nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kalırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan Hakkari-Şırnak karayolunun 90’ıncı kilometresindeki 3 ayrı noktasına da çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yolda 20’ye yakın araç mahsur kalırken, karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çığ kütlelerini temizlemek için yoğun bir mücadele yürütüyor.

KaynakDHA
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu Twitter biyografisini güncelledi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde...
Devamını Oku

Theresa May’in mirası

birgun.net -
Patrıck Cockburn Alman bir generalin söylediğine göre terfi...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’ın yeni makamı bodrum katta

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım'a, TBMM'de yeni makam odası...
Devamını Oku

Öztrak: Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz

birgun.net -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapıyor. Öztrak'a Onursal...
Devamını Oku

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan çağrı!

birgun.net -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu...
Devamını Oku

Neyi seviyorsak neyi istiyorsak onu yaptık

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Bu sene 20.yılını kutlayan grup Pitch Black Process, Hayko Cepkin’in konuk olduğu...
Devamını Oku

CHP’nin Siverek adayı Bucak yeniden gözaltına alındı

birgun.net -
Urfa'nın Siverek ilçesinde belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp...
Devamını Oku

Mumlar kendiliğinden sönmüyor!

UĞUR KUTAY -
DzIga Vertov’un sinemayla ilgili çalışmalarda hâlâ ‘gerçekçi sinemanın öncüsü’, hatta ‘gerçekçilik...
Devamını Oku

Erdoğan’a “Reisim” diye seslenen eski CHP’li Milas adayı kaybetti

birgun.net -
CHP’den ayrılıp AKP’den Muğla Milas Belediye Başkan Adayı olan Barış Saylak seçimi...
Devamını Oku

Moody’s’den ‘döviz rezervi’ uyarısı

birgun.net -
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki düşüşün kredi notu açısından negatif olduğu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi