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02.08.2019
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Hakkari Valiliği: Güvenpark saldırısına patlayıcı temin eden bir kişi yakalandı

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Hakkari Valiliği, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozma ve Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçlarından 3 ayrı aranması bulunan bir kişinin dün gözaltına alındığını açıkladı.

Valilik bu kişinin 13 Mart 2016’da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü Ankara Güvenpark saldırısına patlayıcı madde temin eden kişi olduğunu tespit edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.08.2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda ‘silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 3 ayrı aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 13.03.2016 tarihinde Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

Güvenpark Katliamı davasında karar açıklandı

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