Hakkari Valiliği’nden 14 yaşındaki Vedat’ın ölümüyle ilgili açıklama

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Çemekurk köyünde yaşayan ve kaçak yollardan sınır ticareti yaparak geçimlerini sağlayan köylülerin üzerine dönüş yolunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterden ateş açıldı.

Sıkılan mermilerin hedefi olan 14 yaşındaki Vedat Ekinci olay yerinde hayatını kaybetti. Grupta yer alan köylülerden biri ise ağır yaralandı.

Hakkari Valiliği de konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, ülke sınırlarına kaçak yollarla girmeye çalışanlara, sınır birlikleri tarafından ‘Dur’ ihtarında bulunulduğu, ilerlemeye devam eden şüphelilere angajman kuralları gereği uyarı ateşi açıldığı, seken kurşun nedeniyle Ekinci’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“01.08.2019 günü Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında, ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından ‘Dur’ ihtarında bulunulmuştur. Ancak ‘Dur’ ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.”