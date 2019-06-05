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05.06.2019
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Hakkında terör soruşturması açılan Alpay: Söylediğim sözlerin arkasındayım

Konserde söylediği şarkıyı Deniz Gezmiş’ler ile Gezi’de yaşamını yitirenlere adadığı için hakkında soruşturma açılan sanatçı Alpay "Çok doğru söylüyorum. Devlet eleştirilmeyecek bir kurum değildir. Türkiye’yi seven herkes bunları konuşmalı" dedi

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Yandaş medyada yer alan haberlere göre sanatçı Alpay’a konseri esnasında “Sıradaki şarkı devlet tarafından katledilen güzel insanlara gelsin” dediği gerekçesiyle terör soruşturması açıldı.

Şarkıcı Alpay, müzik kariyerinin 50’nci yılını 22 Mart’ta Zorlu PSM’de verdiği konserle kutladı. Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan’ın fotoğrafları gösterildi. Alpay, “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin” dedi. O gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay’ın “terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı” iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devleti insanlar yönetir

Hakkında soruşturma açılan Alpay BirGün’e konuştu. Alpay şunları söyledi: “Benim ellerinde güllerle diye bir şarkım var. Her konserimde söylüyorum. ‘Ellerinde güllerle girdiler kara toprağa utansın kara toprak utansın dünya’ sloganı bu. Bu şarkıyı söylerken şunu diyorum: ‘Devlet tarafından katledilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledilmiş olan Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile Gezi Direnişi’nde yaşamını yitirmiş olanlara adıyorum.’ Çok doğru söylüyorum. Deniz Gezmiş ve arkadaşları vatan haini değildi, Gezi Direnişi’ne katılanlar da vatan haini değildi. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledildiler. Türkiye’yi seven herkesin bunları konuşması gerekir. Devlet denen kurum kritik edilmeyecek bir kurum değildir. İnsanlar tarafından yönetilir. Bütün insanlar bunları konuşabilmelidir. Bunlar konuşulmadıkça Türkiye bir karış ileri gidemez.”

Soruşturmadan haberi olmadığını söyleyen Alpay “Eğer iddia doğruysa tamamen saçmalık. Ama benim haberim yok” dedi.

Sanatçı ezilenin yanında olur

“Türkiye’de yaşayanların hiçbir şeyden korkmaya hakları yok” diyen Alpay şöyle devam etti: “Ben sanatçıyım, her sanatçı haksızlığa uğrayanların ezilenlerin yanında olmak zorunda. Aslında herkes bu sorumluluğu almalı, sadece sanatçının değil. Ama ben sanatçı olarak ezilenlerin ve haksız yere küstürülenlerin yanında oldum ve olmaya devam edeceğim. Ben şarkıyı ithaf ettiğimde salondakiler ayakta alkışladılar. Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim.”

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Faşizmin yöntemi

Avukat Ayhan Erdoğan, Alpay’a açılan terör soruşturmasıyla ilgili BirGün’e yaptığı değerlendirmede ihbar üzerine açılan soruşturmanın faşizmin yöntemi olduğunu vurguladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “İktidar muhbirliği kutsadı. Bu faşizmin yöntemlerinden biridir. Devlet yurttaşı yurttaşa düşman eden, ondan ürken korkan canlılar haline getirir mi? Demokratik bir ülkede bu olmaz. Bu Hitler döneminde yaygınlaştırılmış bir yöntem ve bugün de kullanılıyor. Yargı sistemini kontrol altına aldıysanız sizin tehdit olarak gördüğünüz herkesi cezalandırabilecek bir mekanizmaya sahipsiniz demektir. O mekanizmayı hareketlendirmek için de muhbir vatandaşlar devreye girer.”

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