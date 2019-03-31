Hakları için ocaktan çıkmadılar

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, çalışma şartlarıyla ilgili kurumun bazı kurallarını protesto etmek için vardiya çıkışı ocaktan çıkmama eylemi başlattı.

23.30’da ocaktan çıkması beklenen işçiler yeraltında asansöre binmeleri gereken kuyu başında beklemeye başladı. TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) temsilcileri işçilerle görüşmek için maden ocağına girdi. İşçiler, 2,5 saat sonra eylemlerine son vererek ocaktan çıktı.



Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ki talepleri nedeniyle böyle bir eylem yaptığını söyledi. Eksiklikleri bildiklerini ve çözüm için kurum yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Yeşil, “Dün sabah ocak ağzında işçilere konuşma yapmıştık. Bazı uygulamalarda eksiklikler vardı. İşçilerin haklı talepleri var. En son vardiya mühendisinin yanlış uygulaması nedeniyle işçiler eylem yaptı. Sendika temsilcilerimiz ve kurum yöneticileri ocağa inerek işçileri sorunların çözüleceği sözünü verdi. İşçiler de eyleme son verdi. Biz sendika olarak konunun takipçisiyiz” dedi.



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İşçiler daha önce de direndi



Maden işçileri daha öncenden de yaşadıkları sorunlardan dolayı madenden çıkmama eylemleri yapmıştı. TTK’nin Kozlu, Üzülmez, Karadon, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerinde çalışan 3 bin işçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa tasarısının, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan 58. maddesine tepki için maden ocağından çıkmama eylemi yapmış, 21 saat süren eylemin ardından işçilere ‘kanun dışı greve’ katıldıkları gerekçesiyle 944 TL idari para cezası kesilmişti.



Bartın’ın Amasra ilçesinde ise özel maden ocağının galeri açma işinde çalışan 70 madenci, 3 ay maaşlarını alamadıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri yatırılmadığı için madenden çıkmama eylemi gerçekleştirmişlerdi.