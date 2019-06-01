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01.06.2019
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Haksız gözaltının bedeli bin lira

15 Temmuz’un ardından ters kelepçeyle gözaltına alınan, FETÖ suçlamasından beraat etmesine karşın mesleğine dönemeyen hâkim Tuncay Elarslan’ın haksız gözaltı davasında karar çıktı. Mahkeme, Elarslan’a bin lira tazminat ödenmesine hükmetti

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

GEZI eylemlerine katıldığı için disiplin soruşturması geçiren ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bahanesiyle mesleğinden ihraç edilen hâkim Tuncay Elarslan’ın beraat etmesinin ardından gözaltında kaldığı üç gün için açtığı davadan karar çıktı.

Hakkında cemaate ilişkin herhangi bir soruşturma bulunmamasına karşın 2016 yılında Urfa’da görevli olduğu sırada gözaltına alınan Elarslan, “haksız gözaltı” nedeniyle tazminat kazandı. Şafak operasyonu ile ters kelepçe takılarak gözaltına alındığını, maddi ve manevi zarara uğradığını ifade eden Elarslan’ın şikayetini görüşen Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, günlük 333 TL, toplamda bin TL “manevi tazminat” ödenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, beraat etmesine karşın avukatlık hakkı dahi verilmeyen Elarslan’ın tüm bunlara rağmen “maddi zarara uğramadığına” karar verdi.

‘KABUL ETMİYORUM’

Yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmasının ardından ihraç edildiğini ve itibarının zedelendiğini ifade eden Elarslan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Bu kararı kabul etmiyorum” dedi.

Hâkimlikten atıldıktan sonra sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklar çektiğini, geri dönüşü olmayan zararlar gördüğünü ifade eden Elarslan, “İftiralarla mesleğimi kaybettim. Avukatlık hakkım elimden alındı. Sivil ölüme mahkûm edildimk. Tüm bunlara rağmen mahkeme heyeti ‘maddi zarara uğramadığıma’ hükmetti. Gözaltında yaşadığım onca olayın karşılığında ise günlük 333 TL’yi uygun buldu. Bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceğiz, gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz” diye konuştu.

BEDELİ BU OLAMAZ

Mahkeme kararı hakkında konuşan eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, haksız gözaltı nedeniyle uğranan zararın dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Diğer türlü devletin kolluk güçlerinin ya da yargı organlarının insan onuru ile bağdaşmayan muameleleri yaptırımsız kalır” dedi.

Elarslan’ın ters kelepçe ile yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığını hatırlatan Karadağ, “Bir yargıcın haksız yere bu şekilde gözaltına alınmasının bedeli bu olamaz. Çok daha yüksek bir tazminat bedeli gerekiyordu. Unutulmasın ki ilgili yargıç hakkında FETÖ suçlamasından beraat kararı verildi” diye konuştu.

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