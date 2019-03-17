17.03.2019
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Hal ve pazarcı esnafı isyanda: Ekmeğimizin teröristi olduk

CHP Milletvekili Aydın Özer, Gebze’de ziyaret ettiği hal ve pazarcı esnafına bir dokundu, bin ah işitti: “Vatandaşın gözünde üçkâğıtçı olduk. Bizi vatandaşla karşı karşıya getirdiler. Ekmeğimizin teröristi olduk. Perişan durumdayız”

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CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kocaeli Gebze’de hal ve pazarcı esnafını ziyaret etti. Halin her geçen gün boşaldığını ve satışın azaldığını söyleyen esnaf, Özer’e “Vatandaşın gözünde biz üçkâğıtçı olduk. Ekmeğimizin teröristi olduk” diye dert yandı.

TANZİM İÇİN ALIYOR, FATURA İSTEMİYOR

Gebze Sebze ve Meyve Hali’nde geçen cuma günü gerçekleşen ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen Özer, şunları aktardı: “Esnaf en çok tarla kapatan marketlerden şikâyet ediyor. Özellikle birkaç marketin adını veriyor, bunları FETÖ bağlantısı ile sektöre girdiklerini ve yasanın esnetildiğini dile getiriyor. Ayrıca yine söylediklerine göre; bir belediye buradan kilosu 5,90 liradan toplamda 7 bin 800 liralık ürün alıyor ama bunun için fatura istemiyor. Tanzimde ise kilosu 4 liradan ve fişle bu ürünün satışı yapılıyor. Yani belediyenin zarar hanesine yazılacak bu durum resmi olarak işlenmiyor.”

VATANDAŞLA KARŞI KARŞIYA BIRAKILDIK

Özer, sebze halinin ardından Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nda pazarcı esnafını da ziyaret etti. Özer’in aktarımına göre pazarcı esnafı, “Bizi vatandaşla karşı karşıya bıraktılar. Vatandaşın gözünde üçkâğıtçı olduk. Ekmeğimizin teröristi olduk. Bizi mağdur ettiler, perişan ettiler” diye isyan etti. CHP Milletvekili Özer ise “Ne yazık ki pazarcı esnafı tezgâh açamaz hale getirildi. Diyorlar ki, Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yoksa neden esnafı karşısına alsın ki!” diye konuştu.

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