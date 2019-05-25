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25.05.2019
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Halfeti’de gözaltına alınanların gözaltı süresi uzatıldı

birgun.net birgun.net

Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti’de yaşanan çatışmanın ardından gözaltına alınan 20 kişinin gözaltı süresinin soruşturma savcılığı tarafından uzatıldığını duyurdu. 

Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti ve Bozova ilçelerinde gözaltına alınan kişilerin son durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 9 kişinin beyanlarında kendilerine işkence yapıldığı belirten açıklamada, gözaltındakilerin işkencenin rapor edilmesi için Adli Tıp Kurumu (ATK) sevk edilmesi ve TEM şube dışında başka bir yerde tutulma taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiği bilgisi paylaşıldı. 

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3’ü çocuk 22 kişinin serbest bırakıldığını, 1 kişinin ise sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Daha önce de gözaltındaki kişilerin işkence gördüklerine ilişkin somut emarelerin bulunduğunu ve olayın takipçisi olduğumuz bildirmiştik. Bugün itibariyle şüphelilerden 20’si soruşturma savcılığınca gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiler. Sulh Ceza Hâkimliğince yapılan duruşmada şüphelilerden 9’u beyanlarında kendilerine işkence yapıldığını belirtmişlerdir. Hâkimlik tarafından da şüphelilerin vücutlarında çok sayıda morluk ve yara bulunduğuna ilişkin kendi gözlemleri de zapta geçirilmiştir. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmesi ve TEM şube dışında başka bir şube de tutulmasına dair taleplerimiz reddedilmiştir. Bu taleplerin savcılıkça değerlendirilmeye alınmasına ve gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verilmiştir. Soruşturmanın etkin yürütülebilmesi ve işkence iddialarının araştırılması noktasında Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak süreci takip ediyoruz” denildi. 

GÖZALTINDAKİLERİN İSİMLERİ 

Gözaltı süreleri soruşturma savcılığınca uzatılanların isimleri şöyle:

  • Celal Yıldırım,
  • Feyzullah Gül,
  • Emin Zencirkıran,
  • Fahrettin Alakuş,
  • Celal Ercan,
  • Ahmet Korkmaz,
  • Mustafa Kahraman,
  • Uğur Yıldırım,
  • Mustafa Yıldırım,
  • Cindi Zencirkıran,
  • Fatma Alakuş,
  • Zeki Alakuş,
  • Gazaley Alakuş,
  • Tacettin Gül,
  • Abdullah Yıldırım,
  • Halil Zencirkıran,
  • Güler Alakuş,
  • Mehmet Alakuş,
  • Mehmet Korkmaz.
Kaynak:MA

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