Halı sahada öğretmenleri gözaltına aldıran savcı Diyarbakır merkeze atandı

14 öğretmeni halı sahada gözaltına aldıran savcı, HSK Kararnamesi’yle artık Diyarbakır merkezde görev yapacak.

M. A.’da yer alan habere göre Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Şubat ayında halı saha maçının saatleri üzerine tartıştığı 14 öğretmeni gözaltına aldıran savcı, Hakim ve Savcılar Kurulu Kararnamesi’yle Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1’inci Dairesi’nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Diyarbakır ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirilirken Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi. Görev yeri değişen savcılardan biri de Çermik’te halı saha maçında öğretmenleri gözaltına aldıran savcı oldu. Savcı kararnameyle birlikte artık Diyarbakır’da görev yapacak.