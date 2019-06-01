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02.06.2019
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Halit Ergenç’e trafikte saldıran 2 kişi serbest bırakıldı

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Oyuncu Halit Ergenç’e trafikte saldıran 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganlar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA’nın aktardığına göre, Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç’e sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Halit Ergenç’e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç’in Etiler Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:

“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.”

KAVGA KAMERADA

Bu arada kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halit Ergenç ve diğer 2 kişinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Oldukça sinirli olan Ergenç’i çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Kavga yine çevredekilerin araya girmesiyle sona eriyor.

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