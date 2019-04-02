Türkiye’nin uzun zamandır sonuçlarını merakla beklediği 31 Mart yerel seçim süreci sona erdi. İstanbul, 25 yıl sonra el değiştirirken, yurttaşlar da yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan beklentilerini, BirGün TV’ye anlattı.
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Halk, Ekrem İmamoğlu’ndan ne bekliyor?
Türkiye'nin uzun zamandır sonuçlarını merakla beklediği 31 Mart yerel seçim süreci sona erdi. İstanbul, 25 yıl sonra el değiştirirken, yurttaşlar da yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beklentilerini, BirGün TV'ye anlattı.