Halk ikinci Brexit referandumu istiyor

Milletvekilleri Brexit çıkmazından bir çıkış yolu ararken, on binlerce kişi Londra’nın merkezinde başka bir AB referandumu için çağrıda bulundu.

Protestolar, AB’nin İngiltere’nin AB’den ayrılmasını geciktirmeyi kabul etmesinin ardından geldi.



İptal için 4 milyon imza



Öte yandan, İngiliz Parlamentosu’nun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve hükümete İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıma sürecine iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı, 4 günde 4 milyon kişiye ulaştı. “50. maddeyi iptal et ve AB’de kal” başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit’i “halkın iradesi” şeklinde sunduğu hatırlatılarak, “AB’de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor” ifadesi kullanıldı.



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İngiltere’de, Parlamento’ya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet, talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçenin talebi Parlamento’da tartışılıyor.