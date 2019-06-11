‘Halk ile birlikte yöneteceğiz’

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri belediye tarafından oy biriğiyle alınan kararla geleneksel tarihi olan 16-18 Ağustos arasına alındı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı ile hem etkinlikleri hem de belediyeyi konuştuk.

Sevgili Başkan öncelikle sizi kutluyoruz. 1 Nisan’dan itibaren Başkanlığını yaptığınız ilçenin il belediye meclis toplantısında, önceki Belediye Başkanı tarafından geleneksel tarihi yerine Ekim ayına alınan “Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Haftası”nı yeniden 16-18 Ağustos tarihlerinde yapılma kararını oy birliği aldınız. Bunu Alevilerin Serçeşme olarakta bilinen ilçenizin tarihi, inançsal ve felsefi olarak önemini anlatır mısınız?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Bilindiği üzere geçtiğimiz iki sene, yani “2017-2018” yıllarında, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ekim ayında gerçekleştirilmişti. Kamuoyundan, Hacıbektaş halkından , Hacıbektaş ve Hacı Bektaş Veli sevdalısı canlardan oldukça tepki alan bu uygulamayı, 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Hacıbektaş Belediye Başkanlığına seçilen şahsım ve dokuz belediye meclis üyesi çalışma arkadaşlarımızla “8 Nisan 2019” günü gerçekleştirdiğimiz ilk belediye meclis toplantısı sonucu, oy birliği ile aldığımız belediye meclis kararıyla, tekrar geleneksel tarihine, yani “16-18” Ağustos tarihleri arasına aldık. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Hacıbektaş halkının iradesi bizi bu göreve layık gördü. Biz de Hacıbektaş halkının, Hacıbektaş ve Hacı Bektaş Veli sevdalısı canların haklı taleplerini yerine getirirmiş olduk.

1925’de Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından, uzun bir süre kapalı kalan Hacı Bektaş Veli Dergah’ı ,16 Ağustos 1964’de tekrar müze olarak ziyarete açılmıştır. Sonrasında her yıl düzenlenmeye başlanan “Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’’ 16 Ağustos tarihinde yapılmaya başlandı.53 yıl boyunca hep bu tarihte düzenlendi. 16 Ağustos tarihi “Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’’ ile özdeşleşti. Nihayetinde iki yıl Ekim ayında düzenlenen etkinliklerimiz aldığımız kararla bu yıldan itibaren yine 16-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Sadece Hacıbektaşlılar için değil, Türkiye ve Uluslararası ölçekte Hacıbektaş ilçesini, tarihini ve kimliğini farklı kılan nedir ?

Hacı Bektaş Veli 1209-1270 yılları arasında yaşamış, ömrünün büyük kısmını o zamanki adı Sulucakarahöyük olan şimdiki Hacıbektaş ilçesinde geçirmiş, bundan 7 yüzyıl önce; “Kadınları okutunuz, Okunacak en büyük kitap insandır, Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu”, diyerek günümüz aydınlanmasına öncü olmuş, ışık saçmıştır. Alevi Bektaşi toplumunun piridir. Daha da önemlisi; Felsefesi yüzyıllardır bozulmadan süregelmiş, benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bu durum inanç ve kültürün merkezi olması dolayısıyla Hacıbektaş’ı ve Hacı Bektaş Veli felsefesini, Ulusal ve Uluslararası boyutta elbette farklı kılmaktadır.

Son yıllarda “Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Ve Kültür Sanat Etkinlikleri” amacına uygun yapılmadığından, etkinlik programlarının oluşturulmasında Alevi kurumlarının dışlanmasından dolayı resmi törenlere ilginin, katılımın radikal biçimde düştüğüne tanık olduk. Hacıbektaş ilçesinin yeni başkanı olarak, 2019 yılında ve sonraki yıllarda gerçekleşecek olan etkinliklere ilişkin, geçmişten farklı neler yapmayı düşünüyorsunuz ve hazırlık sürecinde Alevilerin, Hacı Bektaşi Veli felsefesine aşık insanların, kurumların destek ve katkılarını almayı düşünüyor musunuz?

İlçemize gelen ziyaretçi sayısında, son yıllara bakıldığında resmi rakamlara da yansıyan bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu sayının artması için tabi ki bazı adımlar atacağız. Önceliğimiz yıpranmış halde olan Alevi Kurumları ile olan ilişkilerimizi tekrardan kuvvetlendirmek olacak. Bu çerçevede ilk adım olarak ‘’Tören Tertip Komitesi’’ne Ulusal ve Uluslararası boyutta faaliyet gösteren Alevi Bektaşi Kurum yöneticilerinden birer temsilci davet edip, kendilerinden etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlamalarını isteyeceğiz. Aynı zamanda ilçemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerinin de ‘’Tören Tertip Komitesi’’ne katılımını sağlayacağız. Etkinliklerimizin içeriğini Alevi Bektaşi Felsefesine uygun, dolu dolu ve hep birlikte hazırlayacağız. Alevi Bektaşi Felsefesine gönül vermiş ve bu yolda hizmet eden, Hacıbektaş ve Hacı Bektaş Veli sevdalısı kurum ve kuruluşları yok saymamız, dışlamamız söz konusu olamaz. Gönlünde Hacıbektaş ve Hacı Bektaş Veli sevgisi olan herkese kapımız açıktır.

Hünkar Hacı Bektaşi Veli’nin Dergahının bulunduğu Hacıbektaş ilçesi Alevi-Bektaşi toplumu için inançsal, kültürel ve felsefi kaynak olarak tarihsel öneme sahip, bu nedenle Hacıbektaş’ın kalbi ilçenin dışındaki toplumsal kesimlerde ve dünyada atıyor. Avrupa’da ya da dünyanın değişik kıtalarında yaşayan Alevilerin merkezi bilinen bu ilçede nasıl bir yönetim modeli, anlayışı ve kültürü inşa etmek istiyorsunuz?

Hacıbektaş tüm dünyada yaşayan Alevi Bektaşi’lerin Serçeşmesi ve İnanç Merkezidir Hacıbektaş ilçesini Hünkar Hacıbektaş Veli’nin öğretisi doğrultusunda yerelden-ulusala, ulusaldan-evrensele tanıtarak ilçemizi tekrar olması gereken noktaya taşımak için halkımızın ve ulusal boyutta faaliyet gösteren Alevi kurumlarının da görüş ve önerileri değerlendirilerek eskisinden daha coşkulu, yoğun katılımlı ve etkinliğimizin adına yakışır şekilde içeriği doldurulmuş günlerine tekrar kavuşturacağız. Bunun dışında ilçemiz Sünni inanca sahip kesimler ve yabancı turistler tarafından da benimsenmekte ziyaret edilmektedir. Yılda yaklaşık 2018 yılı rakamlarına göre 500 bin ziyaretçi ağırlamaktayız. Bu ziyaretçilere çeşitli kültürel etkinlikler ve faaliyetlerle ilçemizi ve Alevi Bektaşi Kültürünü tanıtmaya çalışacağız. Yanı başımızdaki Kapadokya bölgesinin 2018 yılı ziyaretçi sayısı 2 milyon 900 bin kişidir. Bu bölge Hacıbektaş’a 50Km uzaklıktadır. Turizm fuarlarındaki etkinliğimizi artırarak, yurtiçi ve yurtdışı tur firmaları ile gerekli görüşmeleri yaparak ,Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistin büyük bölümünü Hacıbektaş’a çekebileceğimize inancım tamdır. İlk hedefimiz Hacıbektaş’taki ziyaretçi sayısını yılda 1 milyona taşımaktır. Böylece Alevi Bektaşi Kültürünü ve Felsefesini daha fazla insanla buluşturup, tanıtmayı amaçlıyoruz.

Hacıbektaş Belediyesi olarak nasıl bir yerel yönetim politikası savunacaksanız, geleceğe ilişkin sizden neleri bekliyor olacağız? İlçeye dair değişim projeleriniz neler olacaktır?

Biz bu yola çıktığımızda BİRLİKTE KAZAZANACAĞIZ, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ demiştik. Genel yönetim politikamız bu çizgide olacak. Halk ile birlikte yöneteceğiz. Katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi ön planda tutacağız. Alacağımız kararları ben bilirim mahtığı dışında tutup, oluşturacağımız Halk Meclisleri ile vatandaşımızın da karar alma sürecinde aktif rol alacağı şeffaf bir yönetim biçimini benimseyeceğiz.

İlçemizde çözülmesi öncelikli durumda olan problemlerimiz mevcut. Örneğin iki yıldır devam eden ve %95 i bitmiş durumda olan Alt Yapı Kanalizasyon ve Yeni Su şebekesi yapımında ,ilçemizin neredeyse tamamının Yol ve Kaldırımları aşırı tahrip olmuş durumda. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Malumunuz belediyemizin bütçesi, tek başına bu işin tamamının altın kalkacak durumda değil. Çözüm için Kardeş Belediyelerimizle irtibata geçip bir eylem planı oluşturduk. Yol ve kaldırımlarımızın büyük bölümünü 16-18 Ağustos 2019 da düzenlenecek olan “Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Ve Kültür Sanat Etkinlikleri”nden önce bitirmek için elimizden geleni yapacağız ancak bunun için ciddi desteklere ihtiyacımız var. Bu vesile ile bir de yardım kampanyası başlatacağız. Sizin aracılığınızla da buradan duyuralım. Hacıbektaş’a gönül vermiş, Hacı Bektaş Veli ye gönül bağlamış, imkanı olan tüm yurttaşlarımızı da bu kampanyaya katılmaya, Hacıbektaş’a omuz vermeye davet ediyoruz. Bağış için gerekli banka iban numaralarımıza sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler.

Evet ileriye yönelik de bazı projelerimiz var. Büyük projelerimizden birisi Kent Meydanı projesi. İlçemize, Hacıbektaş adına yakışır bir meydan projesi hazırladık. Projenin uygulanması için gerekli kaynak arayışına da başladık. Çeşitli Avrupa Birliği fonlarından faydalanmaya çalışacağız. Önümüzdeki beş yılda Hacıbektaş’ı daha yaşanabilir bir ilçe yapmak adına çıktığımız bu yolda ,Hacıbektaş halkı ve Hacıbektaş’a gönül veren tüm dostlarla birlikte ilçemizi parmakla gösterilecek bir seviyeye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bizler, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin öğretileriyle ve 22 Aralık 1919 günü Hacıbektaş’ı ziyaret edip Cumhuriyet meşalesini burada yakan Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ; çalışan, üreten, kültür seviyesi yüksek, Alevi Bektaşilerin inanç merkezi olan Hacıbektaş , hem iç turizm hem de inanç turizmi konusunda potansiyelli bir ilçe halindedir. Bu potansiyelli ilçeyi akılla ,bilimle, dostlukla, kültürle, ilimle ve irfanla hak ettiği yere taşımak bizim en büyük görevimizdir.

Hacı Bektaş Veli’nin de dediği gibi

‘’İlimden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanlıktır’’.

Bu vesile sizin aracılığınız ile Hacıbektaş halkına ve tüm Alevi Bektaşi toplumuna ve Hacıbektaş’a gönül vermiş tüm yurttaşlarımıza en derin saygılarımı sunuyor, bizleri bu meşakkatli yolda yalnız bırakmayacaklarına olan inancımla teşekkür ediyorum.