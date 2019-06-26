Halk plajına valilik engeli

Mersin’in CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer, sahildeki Deniz Aquapark’ın yerine halka açık plaj yapmak için çalışma başlattı. Ancak Seçer’in çalışması Valilik engeline takıldı. Valiliğin belediyeye gönderdiği yazıda; alanın Millet Bahçesi yapılacağını ve çalışmanın bir an önce durdurulmasını istendi.

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi’ne ‘ivedi’ ibareli olarak gönderdiği resmi yazıda Hazine’ye ait arazinin Millet Bahçesi olarak projelendirileceğini bildirdi. Vali Yardımcısı Mustafa Atsız imzasıyla gönderilen resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Taşınmaz üzerinde belediyeniz tarafından iş makinesi kullanılmak üzere faaliyetler yapıldığı anlaşılmış olup, Millet Bahçesi yapılmak üzere tahsis ve projelendirme çalışmaları devam eden söz konusu alanda, idaremiz izni olmadan taşınmaz mal üzerinde herhangi bir faaliyette bulunma yetkiniz olmadığından taşınmaz üzerinde yapılan çalışmalara derhal son verilmesi hususunda gereğini tebliğen rica ederim.”

30 AĞUSTOS’TA AÇILACAKTI

Valiliğin yazısı sonrasında çalışmaları durduran Seçer, yapılması planlanan plajla ilgili olarak şöyle dedi: “30 Ağustos’ta açılmak üzere hummalı bir çalışmaya girmiştik. Orayı yeşillendirip, peyzajını yapacaktık.”

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‘BİRİLERİ’ RAHATSIZ OLDU

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de yaşananlara tepki gösterdi: “Daha önce Mersin’de tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadı ve yanındaki Seyfi Alanya Spor Salonu Millet Bahçesi yapılacak diye yıkıldı. Stadı ve spor salonunu yıktılar ama hâlâ ortada bir şey yok. Bakın yaz ayı geldi ve belediyemiz 30 Ağustos’ta açılmak üzere halkımızın tamamının faydalanması için bir halk plajı yapıyor ama Valilik buna engel oluyor. Halka ait yerler, alanlar, ormanlar yine halk adına kullanılmalıdır. Bizim belediyelerimiz bunu yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Vahap Seçer halkı için çalışıyor ama birileri rant alanları yaratamadığı için rahatsız oluyor anlaşılan.”