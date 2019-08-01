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02.08.2019
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Halk TV’den ayrılanların yeni adresi belli oldu

birgun.net birgun.net

Oya Lale Özan Arslan Halk TV’nin ekran yüzlerindendi. Onun da arkadaşlarıyla birlikte 1 Nisan 2019’da, yani 31 Mart seçiminin ertesi günü Halk TV yönetimince görevine son verilmişti.

OdaTV’nin haberine göre Arslan bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arslan, yaptığı paylaşımla “Özlem bitiyor dedik, çok heyecanlıyız sizi de bekliyoruz, sadece Türkiye değil Avrupa’dan da ses vereceğiz” diyerek “Bizim TV” adlı Youtube kanalını tanıttı.

Kırmızı ve kare zemin üzerine “Bizim TV” ibaresi ve üzerinde de beyaz zemin üzerine kırmızı büyük “B” harfinden oluşan logo dikkat çekerken, kanal hakkında Odatv’ye ortak bir açıklama yapan Halk TV’nin emektar ekran yüzleri ise şunları söyledi:

“Artık konvansiyonel TV’ler izlenmiyor, gazeteler okunmuyor. İktidar yandaşı olanlar da muhalefete yakın olanlar da özgür habercilik yapamadığı gibi büyük mali sıkıntılarla boğuşuyorlar. Herkesin cebinde taşıdığı internet, yani sosyal medya, hepimize olağanüstü olanaklar sunuyor. Nitekim Uğur Dündar’ın, İsmail Saymaz’ın, Barış yarkadaş’ın attığı bir tweet haberlerinden daha etkili oluyor. Artık vatandaşlar haber ve yorumu evindeki televizyondan değil, cebindeki telefondan izliyor. Biz de özgür habercilik misyonuyla ülkemize hizmet etmek için youtube’da Bizim TV olarak yola çıktık. Her şey güzel olacak.”

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