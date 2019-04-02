Halk zehir soluyor

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” raporu kamuoyuna duyuruldu. Raporda, Ankaralıları tehdit eden en önemli halk sağlığı probleminin hava kirliliği olduğunun altı çizildi.

Raporda, ‘Ankara’da hava kirliliğinin ciddi düzeyde bir çevre ve halk sağlığı problemi oluşturabileceği’ uyarısı yapıldı. Raporda, kentsel dönüşüm kapsamında binalar yıkılırken kansere yol açan asbest maddesinin yayılmaması için yeterli özenin gösterilmediğine de dikkat çekildi.



Raporda öne çıkan tespitler özetle şöyle:



• Kirlilik değeri defalarca aşıldı



1 Ocak-31 Aralık 2018 yılı ölçümleri incelendiğinde bir yılda 35 defadan fazla aşılmaması gereken sınır değerin tüm istasyonlarda defalarca aşıldığı görüldü. Hava kirliliği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yılda dört milyondan fazla insan hava kirliliği nedeniyle erken ölmektedir. Uluslararası Kanser Ajansı hava kirliliğini kanserojen olarak tanımlamakta ve akciğer ve mesane kanseri açısından risk yarattığını belirtmektedir. Kanser yanında kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve felç riski hava kirliliği ile artmaktadır. Ankara’da hava kirliliği esas olarak ulaşım ve ısınma kaynaklıdır.



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• Asbest tehdidi



Yıkım, söküm işlerinin kontrolsüz şekilde yapılması başta çalışan işçiler olmak üzere bu tozları soluyan toplum için de risk oluşturmaktadır. Bu risklerin farkında olunması, yıkım ve söküm işlemlerinin bilimsel kurallara uygun şekilde olası zararları engelleyecek şekilde yapılması, denetim ve havada asbest ölçümü ile riskin kontrol edilmesi toplum sağlığı açısından belediyelerin de sorumluluğundadır.



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Asbestin özel atık merkezlerine gönderilmesi gerekmesine karşın, yıkımlardan sonra tüm malzemenin geri kazanım çalışmaları için Ankara’daki Hurdacılar sitesine gönderildiği belirtiliyor. Eski döneme ait pek çok yapıda asbeste ilişkin bir plan dahilinde önce tespit sonra da önlem çalışmaları yapılmalı.



Meslek hastalığında 4. sırada



Ankara, en fazla meslek hastalığı teşhisi konulan dördüncü il olarak kayıtlara geçti. SGK kayıtlarına göre Ankara’nın iller içerisindeki sıralaması geçen 7 yıl boyunca çarpıcı bir biçimde arttı.