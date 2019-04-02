10.3 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa ÖZEL Halk zehir soluyor

Halk zehir soluyor

Ankara Tabip Odası’nın “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” raporu açıklandı. Raporda, ‘Ankara’da hava kirliliğinin ciddi düzeyde bir çevre ve halk sağlığı problemi oluşturabileceği’ uyarısı yapıldı

Burcu Cansu Burcu Cansu

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” raporu kamuoyuna duyuruldu. Raporda, Ankaralıları tehdit eden en önemli halk sağlığı probleminin hava kirliliği olduğunun altı çizildi.

Raporda, ‘Ankara’da hava kirliliğinin ciddi düzeyde bir çevre ve halk sağlığı problemi oluşturabileceği’ uyarısı yapıldı. Raporda, kentsel dönüşüm kapsamında binalar yıkılırken kansere yol açan asbest maddesinin yayılmaması için yeterli özenin gösterilmediğine de dikkat çekildi.

Raporda öne çıkan tespitler özetle şöyle:

• Kirlilik değeri defalarca aşıldı

1 Ocak-31 Aralık 2018 yılı ölçümleri incelendiğinde bir yılda 35 defadan fazla aşılmaması gereken sınır değerin tüm istasyonlarda defalarca aşıldığı görüldü. Hava kirliliği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yılda dört milyondan fazla insan hava kirliliği nedeniyle erken ölmektedir. Uluslararası Kanser Ajansı hava kirliliğini kanserojen olarak tanımlamakta ve akciğer ve mesane kanseri açısından risk yarattığını belirtmektedir. Kanser yanında kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve felç riski hava kirliliği ile artmaktadır. Ankara’da hava kirliliği esas olarak ulaşım ve ısınma kaynaklıdır.

İlginizi çekebilir:  AA: AKP, Ankara sonuçlarına itiraz edecek

• Asbest tehdidi

Yıkım, söküm işlerinin kontrolsüz şekilde yapılması başta çalışan işçiler olmak üzere bu tozları soluyan toplum için de risk oluşturmaktadır. Bu risklerin farkında olunması, yıkım ve söküm işlemlerinin bilimsel kurallara uygun şekilde olası zararları engelleyecek şekilde yapılması, denetim ve havada asbest ölçümü ile riskin kontrol edilmesi toplum sağlığı açısından belediyelerin de sorumluluğundadır.

İlginizi çekebilir:  Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazandı

Asbestin özel atık merkezlerine gönderilmesi gerekmesine karşın, yıkımlardan sonra tüm malzemenin geri kazanım çalışmaları için Ankara’daki Hurdacılar sitesine gönderildiği belirtiliyor. Eski döneme ait pek çok yapıda asbeste ilişkin bir plan dahilinde önce tespit sonra da önlem çalışmaları yapılmalı.

Meslek hastalığında 4. sırada

Ankara, en fazla meslek hastalığı teşhisi konulan dördüncü il olarak kayıtlara geçti. SGK kayıtlarına göre Ankara’nın iller içerisindeki sıralaması geçen 7 yıl boyunca çarpıcı bir biçimde arttı.

- Reklam -

SON HABERLER

CHP, Bursa’da seçim sonuçlarına itiraz etti

birgun.net -
CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini...
Devamını Oku

MSB’den İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretine dair açıklama

birgun.net -
Yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün...
Devamını Oku

Benzine 19 kuruş zam

birgun.net -
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş...
Devamını Oku

Üsküdar ilçe seçim kurulu önünde kavga

birgun.net -
Üsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga çıktı, polis havaya ateş...
Devamını Oku

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu’nun oyu 4 bin 960 daha artacak

birgun.net -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede seçim sonuçlarını belirterek, “Bizim...
Devamını Oku

Beykoz, Fatih ve Çekmeköy’de oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
İstanbul'da Beykoz İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden...
Devamını Oku

Halk, Ekrem İmamoğlu’ndan ne bekliyor?

birgun.net -
Türkiye'nin uzun zamandır sonuçlarını merakla beklediği 31 Mart yerel seçim süreci sona...
Devamını Oku

İnce: ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ Sayın Erdoğan

birgun.net -
24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu, CHP Genel Merkezi önünde halkla buluştu

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel...
Devamını Oku

Bahçeli yeni sistem arayışında: Büyükşehir’i seçelim, ilçeleri o belirlesin

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi