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02.08.2019
Anasayfa EKONOMİ Halkbank da faiz indirdi

Halkbank da faiz indirdi

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank da kredi faizlerinde indirim yaptı.

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Kamu bankalarının tamamı kredilerde faiz indirimine gitti.

Dün Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut ve tüketici kredilerinde indirim yaptığını açıklamıştı.

Bugün ise Halkbank konut kredisi faizini 180 ay vadede yüzde 0.99’a çektiğini duyurdu.

AKP iktidarının ekonomiyi canlandırmak adına yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekledi. İlk olarak Merkez Bankası Başkanı’n görevden alınması, ardından faizlerde yapılan 425 baz puanlık indirim ile başlayan süreç orta ve uzun vade ekonomiyi canlandırmak yerine kısa vadeli çözümlerle devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz” demişti.

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