26.3 C
Istanbul
26.06.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN “Halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek görevimizdir”

“Halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek görevimizdir”

Aydın'ın Dereköy Mahallesi'nde jeotermale karşı bilgilendirme toplantısına katıldığı gerekçesiyle soruşturma açılan Aydın Çevre Platformu (AYÇEP), Aydın Tabip Odası ve Aydın Tema Vakfı tarafından ortak basın açıklaması gerçekleşti. Yapılan açıklamada, “Halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek görevimizdir” denildi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Aydın Karacasu Dereköy Mahallesi’nde jeotermale karşı bilgilendirme toplantısına katılan Aydın Tabip Odası Başkanı, AYÇEP ve TEMA yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda AYÇEP ve Tabip Odası Başkanları ifade verdi. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın Çevre Platformu (AYÇEP), Aydın Tabip Odası ve Aydın Tema Vakfı tarafından, Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda ortak basın açıklaması gerçekleşti. Açıklamaya Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı.

“JES’LER KONUSUNDA DA HALKI BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK GÖREVİMİZDİR”

Ortak basın açıklamasını okuyan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, yapılan bilgilendirme toplantısının köylünün talebi olduğunu ve aynı zamanda anayasal hakları olduğunu ifade ederek, “Halkın sağlığı için yaptığımız ve yapacağımız bilgilendirme toplantıları barışçıl olduğu sürece anayasal güvence altındadır. Yasal olmayan, yerleşim yerlerine ve birinci sınıf tarım arazilerine halkın sağlığını hiçe sayarak açılan jeotermal tesislerdir. Sayıları gittikçe artan jeotermal enerji santrallerinin (JES) havamızı, toprağımızı ve suyumuzu kirletmesine; inciri ve zeytinimizi yok etmesine ve bütün bunların beklenen sonucu olarak da Aydın halkının sağlığını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. İnsan sağlığını tehdit eden her konu da olduğu gibi JES’ler konusunda da halkı bilgilendirmek,  bilinçlendirmek görevimizdir. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Hekimler olarak, Hipokrat’tan bu yana görevimizi bu anlayışla yerine getiriyoruz. Bu nedenle de, halkımızın sağlığını korumaya 6023 sayılı TTB yasamızda da yer aldığı üzere bugün de yarın da devam edeceğiz” dedi.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ BU YOLDAN BİZİ DÖNDÜREMEYECEKSİNİZ”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise “Hukuka aykırı bir durum yok. Bu basın açıklaması zorunluluğumuzu çağdaş ülkede bir kişiye anlatsak bizi ayıplarlar. Maalesef ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ne yazık ki birilerinin umutları söndü. Geçtiğimiz pazar günü her şeyin güzel olacağı düşünce iktidara geldi. Ve umutlarımız yeşerdi. Daha da güzel olacak. Korkmayın. Çünkü biz doğru taraftayız. İnsanlarım yaşam alanlarını koruyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Arkadaşlarımız bilgilendirme toplantısı yaptığı için soruşturma yediler. Soruşturma açılan arkadaşların alınlarından öpüyorum. 50 tane soruşturma açsanız, doğru bildiğimiz bu yoldan bizi döndüremeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,957AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

KESK İzmir: KHK’ler gidecek, biz geri döneceğiz

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının yaklaşık...
Devamını Oku

İnsanlık onurunu korumak herkesin sorumluluğudur

BİRGÜN İZMİR -
Aycan Karadağ“İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma...
Devamını Oku

İran yönetiminden Trump’a yanıt

birgun.net -
 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık...
Devamını Oku

İBB Başkanı İmamoğlu: Troll belediye çalışanı istemiyoruz

birgun.net -
23 Haziranda yüzde 54 oy oranı ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
Devamını Oku

Bolsonaro’nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

birgun.net -
Brezilya'da ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna geçen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun, Japonya'da yapılacak...
Devamını Oku

92 oy aldığı için İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etti

birgun.net -
Mehmet Ali Aydoğmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için...
Devamını Oku

CHP PM pazartesi toplanacak

birgun.net -
CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek üzere Genel...
Devamını Oku

Yargı, ‘kamu yararı yok’ dedi: Bakırköy’deki plan değişikliğine ret

Uğur Şahin -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 20 Nisan 2017’de onaylanan İstanbul’un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba...
Devamını Oku

Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme

birgun.net -
Giresun'da 11 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme. 
Devamını Oku

Erdoğan: Mülteciler meselesini G-20 gündemine taşıyacağız

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi