Aydın Karacasu Dereköy Mahallesi’nde jeotermale karşı bilgilendirme toplantısına katılan Aydın Tabip Odası Başkanı, AYÇEP ve TEMA yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda AYÇEP ve Tabip Odası Başkanları ifade verdi. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın Çevre Platformu (AYÇEP), Aydın Tabip Odası ve Aydın Tema Vakfı tarafından, Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda ortak basın açıklaması gerçekleşti. Açıklamaya Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı.

“JES’LER KONUSUNDA DA HALKI BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK GÖREVİMİZDİR”

Ortak basın açıklamasını okuyan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, yapılan bilgilendirme toplantısının köylünün talebi olduğunu ve aynı zamanda anayasal hakları olduğunu ifade ederek, “Halkın sağlığı için yaptığımız ve yapacağımız bilgilendirme toplantıları barışçıl olduğu sürece anayasal güvence altındadır. Yasal olmayan, yerleşim yerlerine ve birinci sınıf tarım arazilerine halkın sağlığını hiçe sayarak açılan jeotermal tesislerdir. Sayıları gittikçe artan jeotermal enerji santrallerinin (JES) havamızı, toprağımızı ve suyumuzu kirletmesine; inciri ve zeytinimizi yok etmesine ve bütün bunların beklenen sonucu olarak da Aydın halkının sağlığını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. İnsan sağlığını tehdit eden her konu da olduğu gibi JES’ler konusunda da halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek görevimizdir. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Hekimler olarak, Hipokrat’tan bu yana görevimizi bu anlayışla yerine getiriyoruz. Bu nedenle de, halkımızın sağlığını korumaya 6023 sayılı TTB yasamızda da yer aldığı üzere bugün de yarın da devam edeceğiz” dedi.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ BU YOLDAN BİZİ DÖNDÜREMEYECEKSİNİZ”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise “Hukuka aykırı bir durum yok. Bu basın açıklaması zorunluluğumuzu çağdaş ülkede bir kişiye anlatsak bizi ayıplarlar. Maalesef ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ne yazık ki birilerinin umutları söndü. Geçtiğimiz pazar günü her şeyin güzel olacağı düşünce iktidara geldi. Ve umutlarımız yeşerdi. Daha da güzel olacak. Korkmayın. Çünkü biz doğru taraftayız. İnsanlarım yaşam alanlarını koruyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Arkadaşlarımız bilgilendirme toplantısı yaptığı için soruşturma yediler. Soruşturma açılan arkadaşların alınlarından öpüyorum. 50 tane soruşturma açsanız, doğru bildiğimiz bu yoldan bizi döndüremeyeceksiniz” şeklinde konuştu.