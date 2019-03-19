Halkımızı asla mahcup etmeyeceğiz

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, ekonomik kalkınmayı ön plana alan, üretime dayalı, kamuoyunu öne çıkaran ve halkın yönetiminde söz sahibi olduğu projeler hayata geçireceğini belirtti.

Nama “Sancaktepeli yurttaşlarımdan 5 yıl yetki istiyorum. Halkımızı asla mahcup etmeyeceğim. Halkçı bir belediyecilik anlayışı ile Sancaktepe’yi İstanbul’un gözde ilçelerinden biri yapacağım” dedi.



Seçim çalışmalarına sabah beşte otobüs duraklarında işe giden yurttaşları uğurlayarak başladığını belirten Nama gün içinde ev toplantıları, esnaf ziyaretleri ile devam ettiğini akşam saatlerinde ise özellikle gençlerin buluştuğu kafelere giderek projelerini anlattığını söyledi. Nama yıllardır Sancaktepe’de yaşadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Benim şöyle bir avantajım var. 33 yıldır Sancaktepe’de yaşıyorum. Sancaktepe’deki yurttaşlarım beni tanıyorlar. Çalışmalarımda herkes bu seçimi Özgen kazanır diyor. Bu lafı duymak, benim en büyük umut kaynağım . Günde 20 saat çalışıyorum ama yurttaşlarımız bana olan inancı ve sahiplenmeleri görünce yorulmadığımı fark ediyorum. Hatta çalışma şevkimi daha da artırıyor.”



imar sorunu çözülecek



Sancaktepe’de imar adaletsizliği olduğuna değinen Nama, bunu ortadan kaldıracağını ve yeni bir imar planı hazırlayacağını söyledi ve şunları ekledi: “Belediyeye ait her mahalleye kreş açacağız. Yaşlılarımıza gündüz bakılabilecekleri sosyal yaşam evleri inşa edeceğiz. Ulaşım ile ilgili birçok sorun yaşıyoruz. İBB Ulaşım Koordinasyon Başkanlığı ile irtibata geçerek Sancaktepe’de trafiği azaltacak kavşak ve meydan düzenlemeleri yapacağız.”



Nama Sancaktepe’nin önemli sorunlarının başında eğitim alanlarının yetersizliği, işsizlik ve yoksulluk geldiğini vurguladı. Okullarda sınıf başına 50-60 çocuk düştüğünü ve sınıf mevcudunun çok fazla olduğunu dile getiren Nama şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda yeni okul alanları ve imalat projeleri geliştirerek Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsil edeceğiz. Bu doğrultuda sınıf mevcut ortalamasını maksimum 24-26 aralığına düşürmeyi hedefliyoruz.”



istihdam merkezi kurulacak



Özgen Nama işsizlik ve yoksullukla mücadelede ise öncelikli olarak Sancaktepe’de istihdam merkezleri kuracaklarını belirtti. Burada hangi meslek grubundan olurs olsun işsiz kalan her yurttaş için kendi alanlarına göre iş bulmalarını sağlayacaklarını söyleyen Nama, böylece hem iş arayan yurttaşların hem de işçi arayan kuruluşların sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını vurguladı.



Nama kooparatifçiliği de geliştirmek istediklerini şu ifadelerle anlattı: “Burada doğası bozulmamış bir köyümüz var. O köyde tarım, hayvancılık ve gıda kooperatifçiliği yapacağız. Bu alanda birçok projemiz var. İlk olarak Gezen tavuk projemizle üretimi artırıp Sancaktepe’deki kooperatif mağazalarında satacağız. Taze süt üreten tesislerimiz olacak çocuklarımızın günlük taze içmesini sağlayacağız. Yurttaşlarımız temel gıda malzemelerini kooperatif mağazalarında daha uygun fiyatlara satacağız. Bu projeyi geliştirerek birçok ilçede de üretip satmayı hedefliyoruz. Amacımız birçok yerde üretim sağlayarak örgütlenme bilincini oluşturmak. Bu şekilde sürekliliği sağlayarak danışma içince hareket etmeyi başarmayı hedefliyoruz.”



HALKÇI BELEDİYECİLİK



Nama son olarak ise şunları söyledi: “33 yıldır Sancaktepe’de doğdum ve yaşıyorum. Ben bu ilçeye hizmet etme istiyorum. Bundan dolayı halkımızda 5 yıllık yetki vermelerini bekliyorum. Halkımızı asla mahcup etmeyeceğim. Onlara laik halkçı bir anlayış ile belediyecilik yapacağım.”