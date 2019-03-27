Halkın gündemi elektrik, doğalgaz

AKP seçimler öncesi ekonomik krizi unutturmak adına beka söylemine sarılıyor. Ancak resmi veriler dahi AKP’yi köşeye sıkıştırıyor. TÜİK elektrik ve doğalgazda 2018 yılının ikinci yarısındaki ortalama fiyatları yayımladı.

Buna göre konutlarda elektrik fiyatı ortalama fiyatı tüm vergiler dahil edilerek hesaplandığında 1 kWh için 55,3 kuruş oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 41,3 olan elektrik fiyatı böylece yüzde 34 oranında zamlanmış oldu.



Diğer yandan sanayi kesiminin kullandığı elektrikteki maliyet artışı ise daha çarpıcı boyutlara ulaştı. Türkiye’de sanayi kesimi konutlardan daha ucuza elektrik kullanıyor ancak sanayi kesiminin kullandığı elektriğe yapılan zam çok daha yüksek. 2018’in ikinci yarısında sanayi kesimi 1 kWh için tüm vergiler dahil 44,1 kuruş ödedi. Ancak önceki yılın aynı döneminde bu fiyat 26,3 kuruştu. Böylece sanayi kesiminin kullandığı elektriğe yüzde 67 oranında zam gelmiş oldu.



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Doğalgaz zamlanınca tüm fiyatlar artıyor



Doğalgaz ise 2018 kışında halkın kamburu oldu. Yurttaşların en temel ısınma, yemek pişirme, temizlik gibi ihtiyaçları için katlandıkları bedel metreküp başına tüm vergiler dahil 144,3 kuruş olurken önceki yılın aynı döneminde bu bedel 112,2 kuruştu. Böylece yurttaşların kullandığı doğalgaz bedeli yüzde 28 oranında zamlanmış oldu.



Öte yandan Türkiye’de kullanılan doğalgazın yüzde 80’den fazlası sanayi kesimi için kullanılıyor. Sanayi kesiminin kullandığı doğalgaz geçen yıl konutlardan ucuzken, 2018 yılının ikinci yarısında konutlardan pahalı hale geldi. Sanayi kesimi tüm vergiler dahil doğalgazın metreküpüne 149 kuruş öderken geçen yılın aynı döneminde bu tutar sadece 90 kuruştu. Sanayi kesiminin doğalgaz maliyeti böylece yüzde 65 oranında zamlanmış oldu.



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Sanayi kesimi artan maliyetlere katlanamayınca olan yine çalışanlara oluyor. Enerji maliyetleri başta olmak üzere ithalat girdileri artan dolar kuruyla beraber tavan yapınca sanayi kesimi üretimi küçülttü. 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 7,2 küçüldü. Aralık ayındaki küçülme ise yüzde 9,8’i buldu. Ancak burada snaayi üretimindeki azalma aynı zamanda ücretlerin de azalmasına ücretlerin de baskılanmasın sebep olacak nitelik taşıyor. Azalan istihdamla mücadele eden yurttaşlar aynı zamanda bir de artn enflasyonla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Sanayi ürünlerindeki maliyet artışı fiyatlara doğrudan yansımasa da, özelllkle gıda fiyatlarındaki artış halkın dayanıklı tüketim mallarından kısmak zoruda kalmasına sebep oluyor. Bu durumun ne kadar süreceği ise belirsizlik oluşturuyor.