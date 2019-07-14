Halkın günü yok

Alper Turgut

Yeni sinema yasası da denilen “5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun”, bu yılın Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Lakin sinema salonu sahipleri, anında itiraz etmiş, aman bize zaman tanıyın, onca promosyon işine girdik, reklama daldık, ona söz verdik, bunun altına imza attık demesi üzerine, tarih resmen ötelenmişti. Ve iki hafta önce, tanınan süre doldu ve 105 yaşındaki sinemamız, tabiri caizse, kendi ipini çekti.

Dünyada hemen herkesin, gelir seviyesi fark etmeksizin rahatlıkla gidebildiği sinema salonları, memleketimizde lükse dönüşmüştü; hayli zamandır, tekelleşen sektör, sinemaseveri, yolunacak müşteri olarak görmüş, ona keriz silkeleme metoduyla yaklaşmayı vazife saymıştı. Zaten cadde, meydan ve sokak aralarından AVM’lere taşıran ve güzelim ruhundan olan sinema salonlarının, alışveriş paketinin bir parçası olmaktan kurtulamayacağı malum idi. Yine de çeşitli indirimler, dar gelirlinin sinemadan tamamen kopmasına engel oluyordu, şimdi birileri daha çok kazansın diye bu hak da gidiverince, kaldık mı dımdızlak!

İlk matine, halk günü, öğrenci bileti gibi, tutunacak dal mahiyetindeki promosyonlar kaldırılınca, ekseriyetle sinemanın hala ayakta durmasına sebep olan genç ve hevesli kitleyi küstürmüş oldular, kendi ayağına sıkmak diye harbiden buna derler, valla tebrikler büyük iş başardınız. Bu yılın ilk altı ayını, geçen seneyle karşılaştırınca 10 milyon insan eksik çıkıyor ve bu daha başlangıç, aynı zihniyetle devam edilirse dibi bulmak şaşırtıcı olmaz, olamaz. Velhasıl, 2019’dan 2013’ün seyirci sayısına dönmek, tablonun pek de parlak olmadığının altını, haşırt diye çiziyor. Üstüne üstlük kötü filmler furyası da tam gaz sürüyor, içerikten yoksunluk, özgünlükten kopmak, başa bela getiriyor işte, halden anlasanıza.

Film eleştirmenliğiymiş, şuymuş buymuş hep hikâye. Ben her şeyden önce bir sinema tutkunuyum, biricik beklentim de iyi ve güzel filmler seyredebilmek, merakla yolunu gözlediğim bir proje yoksa gelen işler beni avutmaya bile yetmiyorsa bu bir sorun değil midir? Daha açık nasıl anlatabilir, kafamı yoracak, burnumun direğini sızlatacak, şaşırtacak, afallatacak, gerekirse tokatlayacak, ama illa aklımda kalacak yapıtların özlemindeyim, her sinemasever gibi. Eee siz bunların hiçbirini karşıma çıkartmayacak sonra da cüzdanıma göz dikeceksiniz ha, yok artık!

Hani pek meşhur bir klişe vardır, bir kitap okudum, bir film izledim ve hayatım değişti diye. Yahu bırakın yaşamımızı değiştirmeyi, dönüştürmeyi, bakış açımızı azıcık geliştirmeyi becerecek durumda değilsiniz, nerede vasat, nerede ucuz, nerede eksik gedik varsa onun peşindesiniz, az emek vereyim, çokça kazanayım, kafa bu. Sonra neymiş efendim, biz sinemacıyız, ba ba ba.

Salon sahipleri, dağıtımcılar ve yapımcılar kendi aralarında anlaşacak da sonra biz öğrenciler için şu indirimi yapacağız diyecekler, zaten uzlaşamadığınız için cumhurbaşkanına koşmadınız mı? Haliyle iktidarın da işine geldi, hem ünlü yünlülerle bak tıpış tıpış yamacıma geldiler diye poz verdi, hem de sansürü araya sıkıştırıverdi. Kendim ettim, kendim buldum şeysi gibi, komik ve acıklı aslında. Boykot sesleri de yükseliyor, cılız ama kararlı, inatlaşma sürerse şayet besbelli yeni sesler katılacak aralarına, daha gür çıkacak karşı koyuş! Televizyonların evde çoğalması ve video furyası dönemindeki gibi, sinema salonları boşalacak ve zamanla kapanacak. Şüpheniz mi var? Nice sinema kapandı, gözbebeğimiz gibiydiler. Hatıralarımızı aldılar ellerimizden, kimi ayakkabı dükkânı oldu, kimi vücut geliştirme salonu, hele canım yazlık sinemalar, oldu mu sana ya otopark ya apartman, ah ah!

Şimdi vasatlık çağında sanat sepet arama, eğlenceden kopma, bak dalgana diyenler de olacaktır, kuşkusuz az da değiller ha. Kötü esprilere kıkırdamayı, gülmek sanıyorlar, berbat aşk örgüsünü, bir büyük sevda sanıyorlar, kanırtılmış ve abartılmış halleri, bir parça burukluk sanıyorlar, aldanıyorlar. Hani televizyon dizilerinde yaratılan zenginler, fakirleri sever ve aralarına kabul eder algısı var ya, yalannnnn, kocaman yalan o hesap! Yoksul, televizyonun karşısına kurulur, gündelik hayatın yakıcılığını ve yıkıcılığını biraz unutur sonra içini umutla doldurur ve dayatılana isyan etme hali de kısmen yok olur. Ben demiyorum yahu, kapitalizmin hüküm sürmesi için çabalayan neferleri söylüyor. Senelerdir çalıştık, ustalaştık, böyle bir şey gerçekten var, aptal kutusuyla sizi kuzu yapacağız, zorla da değil, bariz gönüllüsünüz çünkü. Durumundan memnun olmayan kitleler, nasıl esir alındılar sanıyorsunuz? Tamı tamına böyle, sakınarak değil, bile isteye, göstere göstere.

Belki şehre bir film gelir naifliği ne güzelmiş ne güzeldi, hoyratlık iklimindeyiz oysa, son yıllarda okuyacak yeni kitaplar bulamam da benzer nedenlerden, yüzeysellik, uçuculuk o biçim, her şey ziyadesiyle unutmaya meyilli. Derinlik, gelişmişlik, orijinallik yerle yeksa. Tuhaflık, ucuzluk ise gırla. Yeni bir dil bulmanın, yeni bir tarz yaratmanın, yeni bir yol açmanın zamanı, geldi de geçiyor. Bu kahrolası tıkanıklık, bu aciz kolaylık, bu iliklere işleyen amaçsızlık, bizi mahvedecek, silkelensek, kendimize gelsek, özümüze dönsek, keşke.

Özetle, yeni sinema yasası deyip geçme, sinema hayatın yansıması ve bu akis, mevcut durumumuza çokça uygun, doğruya doğru, ne ekersek onu biçiyoruz. Misal sanat filmlerinde yalnızlık hisseden karakterler, peliküle boş yere hücum etmiyor, biricik yaşam, sıkılmış olanlar, kısırdöngüye kapılanlar ve yalnızlıktan bunalanlarla dolu diye oradalar. Paylaşımlar çoğalsa, kendi kadar başkalarını da düşünenler artsa, insanlar kamplaşma yerine anlaşmaya yanaşsa, inanın bambaşka olmak için çıldırmaya başlayacaktı hemen her şey. İyi pazarlar