Halkın muhtarları, halkla birlikte yönetime aday: Mahallenin sakini değil sahibi olalım

Ankara’nın farklı mahallelerindeki halkçı muhtar adayları, “Mahalle meclisleri kurarak halkla beraber yönetme” hedefiyle destek bekliyor.



Yerel seçimlerde başkentin pek çok ilçesinde muhtarlık için kıyasıya yarışa hazırlanan halkçı muhtar adayları BirGün’e konuştu. Mahalle ve sokak meclisleri kurarak, mahalle sakinlerinin yönetime katılımını hedefleyen muhtar adayları “Halkın muhtarı olacaklarının” altını çizdi.



Batıkent’ten, Elmadağ’a kurmayı düşledikleri mahalle yönetimini anlatan halkçı adaylar, toplumun bütün kesimlerinin kendini özgürce ifade edebileceği, dayanışmayla bir yönetim oluşturmak için seçmene sandık başına gitme çağrısı yaptı.



Halkçı muhtar adayları, hedeflerini şöyle anlattı:



MAHALLENİN SAKİNİ DEĞİL SAHİBİ OLALIM



Keçiören İncirli Mahalle Muhtar Adayı Ali Gölpunar: 10 yıldır halk için hizmet anlayışını benimsedim. Bugüne kadar, muhtarlığımıza bağlı Kadın Dayanışma Atölyesi açarak kadınların hizmetine sunduk. Halk Eğitim Müdürlüğü denetim ve desteği ile bir çok faaliyet yaptık. Yaratılan yozlaşmış kültüre karşı her yıl düzenli olarak ücretsiz halk şenliği, bağlama ve gitar kursları ile halk kültürünü geliştirmeye çalıştık. Eğitimin paralı hale getirildiği, parası olmayana okuma şansı tanınmadığı günümüzde ancak dayanışma ağlarıyla ayakta kalabileceğimiz bilinciyle gençlik Kültür Evi açarak Halk Eğitim Müdürlüğü denetim ve destekleri ile ilköğretimden, lise öğrenimine kadar ücretsiz dayanışma dersleri düzenledik. 10 yılda tam 2 bin öğrenciye destek kursları düzenledik. Yaz okullarında da gençlerin ve çocukların kendilerini ifade edebilecekleri alanlar yaratmaya çalıştık.



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Tekrar muhtar olduğumda “halkçı muhtar” anlayışı ile faaliyetleri sürdüreceğiz. Mahallemizin sakini değil, sahibi olalım, söz yetki ve kararın mahalle sakinlerinde olduğu bir anlayış ile hareket etmeye devam edeceğiz.



SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ



Tınaztepe Mahallesi Muhtar Adayı Sabriye Tuncay:Kırk yedi yıldır parçası olduğum, sokaklarında gezdiğim, okullarında öğretmenlik yaptığım mahallemi daha yaşanabilir hale getirmek için muhtarlığa aday oldum. İlk hedefim mahalle meclisleri kurmak olacak. Mahallede yaşanan sorunları meclisler ile birlikte çözüp birlikte yöneteceğiz. Çocuklarımızın gülümsemesi ve iyi yetişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Yerel yönetim ve demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yaparak çocuklarımıza eğitim, sanat ve kültür anlamında yeni imkanlar yaratacağız. Tüm kadınların arkadaşları ile rahatça sohbet edebilecekleri, kendi ürettikleri el emeği ürünleri sergileyip satışa çıkabilecekleri mekanlar oluşturacağız. Özel günlerimizi, dini ve milli bayramlarımızı hep birlikte bayram gibi kutlamak için etkinlikler yapacağız,. mahalle kültürünü yeniden canlandırmak için sık sık bir araya geleceğiz.

Mahallemizdeki paylaşma ve dayanışma geleneğini geliştireceğiz. Mahallemizin bize ait olduğu kadar buradaki bitkilere, ağaçlar ve hayvanlara aittir. Onların sağlıklı yaşamasını güvence altına alacağız.



MUHTARLIK MAAŞI ÖĞRENCİ BURSU OLACAK



Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Muhtar Adayı Satılmış Şahin: Halkın muhtarı olarak maaşı, üniversite öğrencilerine burs olarak vereceğim. Mahallemizdeki en önemli sorun olan Samsun yolundaki üst geçit problemini mahalle meclisleri kurarak çözeceğiz. Mahallemizde kapı kapı dolaşırken gelen talepler doğrultusunda Kadın Dayanışma Evi ve Gençlik Kültür Evi açacağız, 72 sokaktan temsilcinin katılımı ile ortak faaliyetler yapacağız. Her sokak temsilcisi kendi sorunlarını getirecek ve ortak çözüm üreteceğiz. Mahalle sakinleri ile düzenli toplantılar yapıp taleplerini ilgili mercilere ileterek çözüm için elimizi taşın altına hep birlikte koyacağız. Seçimi kaybetmek önemli değil bu anlayışı benimsediğini söyleyen diğer adaylar dahi kazansa mahallemizde güzel bir dönüşümü hep birlikte yaşayacağız.



MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN YAŞATACAĞIZ



Batıkent Yeni Mahalle Muhtar Adayı Aynur Çınar: Mahalle halkının talepleri doğrultusunda aday oldum ve çalışmalar çok güzel gidiyor. Mahallemizde çözüm bekleyen sorunları kapı kapı dolaşırken insanlarla konuşurken, bu sorunları mahalle meclisleri ile çözeceğimizi anlattık. Yanmayan sokak lambasından, asfaltlanmamış yollardan dem vuran mahalle sakinlerine bu sorunları hep birlikte çözeceğimizi söyledik. Muhtarlığın bir ek iş olmadığını, titizlikle ve mahalle sakinlerinin de katılımı ile birlikte yürütüldüğünde daha demokratik olacağı fikrini herkes benimsedi. Pazar yeri sorununun hepimizin ortak problemi olduğunun altını çizerken, komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulması için kadın dayanışma evi ve gençlik kültür merkezi kurulması için herkes seferber olacağını belirtti. Sevgiye dayalı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz.



GENÇLERE, MAHALLEYİ SAHİPLENELİM ÇAĞRISI



Batıkent İlkyerleşim Mahallesi Muhtar Adayı Fecire Yazan: Bir dönemdir muhtarlık yaptığım için mahalleyi mahalle meclisleri ile yönetiyoruz. Muhtar seçildiğim takdirde bu durum aynen devam edecek. Mahalle meclisi ile birlikte mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda bir çok faaliyet yaptık. Fakat hala çözülmesi gereken sorunlarımız var. Pazar yerimizin olmamasından ulaşım sorununa kadar bir çok problem devam ediyor. Belediye ile yaptığımız görüşmelerden sonuç alamadık. Bu taleplerimizi tekrardan görüşeceğiz.

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Kadınların ve gençlerin taleplerinden yola çıkarak kadın dayanışma evi ve gençlik kültür evi için de çabamız sürecek. Mahallemizde yaşanan doğal gaz sayacı problemi ile ilgili mahalle meclislerimiz ile basın açıklamaları yaptık, imzalar topladık. Bu sorunun çözümü için çalışmalarımız devam edecek. Mahalle sakinlerimiz ulaşım sorununa ilişkin bir hatta yaşanan aksaklığı ortadan kaldıran adımımızı mutlulukla karşılarken öte yandan da bunu hep birlikte yapmış olmamız herkesi mutlu etti. Mahallemizde herkes mahalle meclislerinde aktif olarak yer alıyor. Bu seçimde mahalle meclislerinin de önerisi ile ilk defa oy kullanacak gençleri oy kullanmaya ve mahalleyi sahiplenmeye davet eden bir mektup yazdık. Gençlerden de olumlu dönüşler aldık.



KATILIMCI ANLAYIŞI BENİMSİYORUZ



Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi Muhtar Adayı Mehmet Gümüş: Katılımcı bir anlayışı benimseyerek mahalle meclisleri ile birlikte yönetim en önemli hedefimiz. Kültür sanat faaliyetlerinden, hayvan haklarına, çevre duyarlılığından, ulaşım sorununa bir çok konuda şikayetleri dinledik.

Talepleri dinlerken, hep birlikte çözüm üreteceğimizi anlattık. Kent meydanına ve hastanelere ulaşımda yaşanan sorunun çözümü için mahalle meclislerinden doğru kalabalık bir grup ile belediyeye gideceğimizi anlattık. Sokak hayvanları için barınma, gençler için gençlik kültür evi, kadınlar için kadın dayanışma evi taleplerini dinledik. Bu alanları hep birlikte faaliyete geçirerek mahalle kültürünü yaşatacağımızı belirttik. Mahallemiz çok büyük. 6 bin ev var. Mahalle meclisleri olmaksızın sorunların çözülemeyeceğinin altını çizdik.

MAHALLE MECLİSLERİMİZ BÜYÜYECEK



Batıkent Batı Sitesi Mahallesi Muhtar Adayı Ali Fidan: Gezi direnişinden sonra kurulan mahalle meclislerimizin hala aktif olarak çalıştığından, meclisten gelen talep doğrultusunda aday oldum. Bizde kişinin önemi olmaksızın hep birlikte yönetim anlayışı öne çıkıyor. Mahallemizde sosyal,kültürel etkinlikler yaptık. Üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladık. Mahallenin sorunlarını yerinde tespit ederek hep birlikte bir çözüm ürettik. Bu sürecin devam etmesi için adaylık gündeme geldiğinde kabul ettim. Yalnız olmadığımı bilmek, mahallemizde yıllardır süren geleneği devam ettirmek hepimizi heyecanlandırdı. Daha çözülmesi gereken problemlerimiz, yapmayı planladığımız bir çok etkinliğimiz var. Pazar yeri için çalışmalarımız devam edecek. Kadın dayanışma evi ve gençlik kültür evi, yaz okulu için çalışmalarımız sürecek. Mahalle meclisimizin varlığı daha da genişleyerek devam edecek.