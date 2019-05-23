Halkın parasıyla yandaş kayırması

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında bahsettiği Turkuaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber’e TRT tarafından yapılan ‘ayrıcalığın’ belgelerine ulaştı.

Tanal’ın edindiği belgelere göre, TRT içinde gerçekleştirilen mail trafiğinde herhangi bir protokol yapılmadan TRT verici istasyonlarına Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. tarafından sistem kurulumu yapıldığı dikkatleri çekti.

CHP’li Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelik Meclis Başkanlığı’na konuya ilişkin olarak soru önergesi sundu. Tanal, “Turkuvaz Medya Grubu’nun nasıl bir ayrıcalığı var ki, tek bir kuruş ödemeden devletin, TRT’nin kaynaklarından istifade ediyor?” diye sordu.

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Önergede, Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş.’nin, devlet kuruluşu olan TRT’nin kaynaklarını kullandığını gösteren 4 Haziran 2018 tarihli e-posta içeriği, tutanak, ve resmi yazı yer aldı.

Buna göre, Kürşat Bahadır Onat, Murat Kuru, Mustafa Bilgin ve Mehmet Yıldız imzasıyla 1 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan tutanakta, “TRT Erzurum Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Narman Aşağıyaylalar ve Hınıs-Merkez TV-FM verici istasyonlarına Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. teknik ekibi tarafından 300W FM Verici ve anten sistemleri (birer adet dipol anten kullanılarak) kurulumları Başkanlığımız bilgisi dahilinde yapılmıştır” denilerek, Turkuvaz Medya Grubu’nun bir kamu kuruluşu olan TRT’nin kaynaklarını kullanmasına izin verildiği anlaşıldı.