Haluk Levent: Bir gün, herkese ‘FETÖ’, ‘PKK’ demekten yargılanacaksınız

Sanatçı Haluk Levent, yardım ettiği insanların etnik kimlikleri yüzünden kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajlara “Bir gün herkese ‘FETÖ, PKK’ demekten yargılanacaksınız” diyerek tepki gösterdi

AHBAP platformuyla yardıma ihtiyaç duyan insanların yanında olmaya çalışan Sanatçı Haluk Levent, kendisine gelen hakaret içerikli mesajlar için isyan etti.

Evrensel’de yer alan habere göre; Levent, gırtlak kanseri olan oğlu için yardım çağrısında bulunan halk ozanı Aşık Ali Nurşani’ye de destek olmuştu. Ancak Nurşani’nin oğlu Engin Nurşani’nin geçmiş yıllarda söylediği “Kürdistan” adlı şarkı nedeniyle Levent’e sosyal medya üzerinden tepki gösterilmişti.

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Levent ise yaşananlar karşısında Twitter üzerinden açıklamalarda bulunmuş ve “Şunu herkes bilsin! Bize bir talep geldiğinde onun profiline girip bakmayız bakmayacağız!” açıklamasını yapmıştı.

Haluk Levent, kendisine gönderilmeye devam eden hakaret içerikli mesajlar içinse yine Twitter’dan “Bir gün o büyük gün geldiğinde Atatürk adını kirletmekten, Türk bayrağını profil yapıp bayrağın saygınlığını yerlere düşürmekten , her önüne gelene PKK, FETÖ demekten ve insanlara devamlı küfür etmekten yargılanacaksınız” açıklamasını yaptı.