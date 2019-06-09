Haluk Levent’ten Kızılcaköy direnişine destek

AYCAN KARADAĞ

Aydın’ın Efeler İlçesi’ne bağlı Kızılcaköy’de, Gürmat Enerji Şirketi’nin yapmak istediği Jeotermal Enerji Santrali’ne (JES) karşı köylülerin başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. Köyün meydanına kurulan direniş çadırına her gün Türkiye’den çeşitli misafirler gerek direnişe destek olurken, bugün de ünlü şarkıcı Haluk Levent köye gelerek direnişe destek oldu.

Levent, köylülerle uzun süre sohbet ederek JES ile ilgili çalışmalar ve direniş eylemleri hakkında bilgi aldı.

Levent, Aralık’ta JES karşıtı eylemlerin arttığı dönemde sosyal medyadan kendisine yapılan çağrıya “Gelmem mi anam babam? Geleceğim yakın zamanda” diyerek cevap vermişti.