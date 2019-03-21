Haluk Levent’ten Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için destek konseri

İzmir’de 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve tüm lösemililer için sanatçı Haluk Levent’in ücretsiz konseri öncesi müzikseverler kök hücre bağışında bulundu.

Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken 3,5 yaşındaki Öykü Arin için Türkiye ve yurt dışında başlatılan “Öykü Arin’e Umut Ol” kampanyası, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’ndaki konserle devam etti.

Anadolu Halk ve Barış Platformunun (AHBAP) sponsor olduğu konserde, platform kurucusu Haluk Levent sahne aldı. Konser öncesi spor salonu önündeki Türk Kızılay kan bağış aracında yüzlerce kişi bağışta bulundu. “Öykü Arin’e Umut Ol” yazılı önlükler giymiş gönüllüler de donör olmak isteyenlere bilgi verdi.

ANNEDEN ‘KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPIN’ ÇAĞRISI

Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Haluk Levent konserinde kök hücre bağışçılarını buluşturan AHBAP ve gönüllülere teşekkür borçlu olduğunu söyledi. Kızı ile yüzlerce kişinin yaşamak için kök hücre bağışı beklediğine işaret eden Yazıcı, “Burada çok sayıda insan sabırla kök hücre bağışında bulunmak için bekliyor. Bu beni çok umutlandırıyor, heyecanlandırıyor.” dedi.

İlginizi çekebilir: Haluk Levent, konser gelirlerini cami saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışladı

Yazıcı, gönüllüler sayesinde bir sevgi çemberinin oluştuğuna dikkati çekerek, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkesin iyilikte buluştuğunu anlattı. Öykü Arin’in nisan ayı ortasında nakil olması gerektiğini aktaran Yazıcı, şunları söyledi: “Bizim donör bulmak için son şansımız. Vücut trombosit üretmediği için trombosit alması gerekiyor ve buna vücudu reaksiyon veriyor. Yaşaması için bir an önce nakil olması gerekiyor. Yüzde 100 uyumlu donör bulunmazsa anneden yüzde 50 uyumlu nakil yapılacak. Bir kez daha sesleniyorum, kök hücre bağışı yapın, kampanya yapın. Kızılaya ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarına teşekkür ediyor ve sesleniyorum. Elinizde çok sayıda numune var biliyorum, daha çok çalışmamız lazım. Kurtulacak daha çok hayat var.”

Ücretsiz konser veren sanatçı Haluk Levent ise kuliste gazetecilere yaptığı açıklamada, Öykü Arin ve kök hücre bağışı bekleyen diğer hastalara umut olmak istediklerini aktardı. Lösemi hastası ve yakınlarıyla görüşmeyi sürdürdüklerini anlatan Levent, “Buraya gelen bağışçılar birçok insanı kurtaracak, bundan daha büyük mutluluk yok.” diye konuştu. Gönüllülerden Emel Kayacı da kan bağış aracına gelen çok sayıda insan olduğunu dile getirerek, sadece Öykü Arin değil, diğer hastalara da çare bulmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.