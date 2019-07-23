Hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalattılar

Adana’da 3 kişinin, sokakta yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalamasını izlemesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi’nde, bakkal Zehra Kuşçu’ya ait “Çıtır” isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından öldürüldü.

Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişi yanlarındaki köpekle yolda ilerlediği sırada park halindeki minibüsün altında bekleyen kediyi görüyor.

Bu sırada zanlılardan biri aracın altındaki kediyi alıp köpeğin önüne atıyor.

Kedi köpeğin saldırısı sonucu telef oluyor. Bu anları bir kadın, bebek arabasındaki ve yanındaki iki çocuğuyla çaresizce izliyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden uzaklaşıyor.

Hayvanın sahibi Zehra Kuşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf komşularının haber vermesiyle olay yerine gittiklerini ancak kediyi kurtaramadıklarını belirtti.

Kedisi Çıtır’ın sevecen bir yapıya sahip olduğunu ve sokaktaki insanlardan korkmayıp kendini sevdirdiğini söyleyen Zehra Kuşçu, “Sevecekler zannedip yanlarına yaklaşmış. Köpek saldırınca arabanın altına doğru gitmiş ama kuyruğundan tutup köpeğin önüne atmışlar. Bu nasıl vicdansızlıktır. Biz bu cins köpekleri mahallemizde istemiyoruz. Sahipleri asıl suçlular. Kedileri yem diye önüne atıyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Ben şikayetçiyim. Bir cana kıydılar” dedi.

Yapılanın “canilik” olduğunu belirten Kuşçu, “O kedi ailemizden biri gibiydi.” dedi.

Kuşçu’nun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.