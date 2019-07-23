29.3 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalattılar

Hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalattılar

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Arşiv

Adana’da 3 kişinin, sokakta yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalamasını izlemesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi’nde, bakkal Zehra Kuşçu’ya ait “Çıtır” isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından öldürüldü.

Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişi yanlarındaki köpekle yolda ilerlediği sırada park halindeki minibüsün altında bekleyen kediyi görüyor.

Bu sırada zanlılardan biri aracın altındaki kediyi alıp köpeğin önüne atıyor.

Kedi köpeğin saldırısı sonucu telef oluyor. Bu anları bir kadın, bebek arabasındaki ve yanındaki iki çocuğuyla çaresizce izliyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden uzaklaşıyor.

Hayvanın sahibi Zehra Kuşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf komşularının haber vermesiyle olay yerine gittiklerini ancak kediyi kurtaramadıklarını belirtti.

Kedisi Çıtır’ın sevecen bir yapıya sahip olduğunu ve sokaktaki insanlardan korkmayıp kendini sevdirdiğini söyleyen Zehra Kuşçu, “Sevecekler zannedip yanlarına yaklaşmış. Köpek saldırınca arabanın altına doğru gitmiş ama kuyruğundan tutup köpeğin önüne atmışlar. Bu nasıl vicdansızlıktır. Biz bu cins köpekleri mahallemizde istemiyoruz. Sahipleri asıl suçlular. Kedileri yem diye önüne atıyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Ben şikayetçiyim. Bir cana kıydılar” dedi.

Yapılanın “canilik” olduğunu belirten Kuşçu, “O kedi ailemizden biri gibiydi.” dedi.

Kuşçu’nun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Filistinli çocuk bakanlık davetiyle gelen Suudi gazetecinin suratına tükürdü

birgun.net -
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle Kudüs'e gelen Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Mescid-i...
Devamını Oku

BİSAM araştırması: Asgari ücretlinin gıdada alım gücü azaldı

birgun.net -
Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde...
Devamını Oku

Bakan Kurum’dan Düzce açıklaması: 66 bina boşaltılacak

birgun.net -
Düzce'deki sel felaketine ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, heyelan...
Devamını Oku

Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9 düştü

birgun.net -
Türkiye’de beyaz eşya satışları Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.0...
Devamını Oku

Pavyon çetesine operasyon: 125 gözaltı

birgun.net -
Ankara'da sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla...
Devamını Oku

Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Elif Ayşe Artaman atandı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif...
Devamını Oku

KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı

birgun.net -
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan...
Devamını Oku

Telefonu çalınan muhtardan hırsıza çağrı

birgun.net -
Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar'ın cep telefonu...
Devamını Oku

Mali’de Fransız üssüne bombalı saldırı: 5 yaralı

birgun.net -
Mali’nin Gao kentinde Fransız askeri üssüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker...
Devamını Oku

Şair Didem Madak aramızdan ayrılışının 8’inci yılında anılıyor

birgun.net -
Şair Didem Madak'ın aramızdan ayrılışının üzerinden 8 yıl geçti. 2011 yılında aramızdan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi